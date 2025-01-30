Re: Госрегулирование цен на бензин официально отменили в...

Отправлено: - 13:27

как бы современные либералы не хаяли Советский Союз, но в Союзе такого борделя не допустили бы однозначно. Наше правительство неспособно решать экономические вопросы и это мы видим ежедневно.Если создали брешь в бюджете, то надо принимать меры к экономии, а не транжирить на различные пустые прожекты. И расходы на содержание госаппарата уменьшить, полицию сократить за них в основном камеры работают. Ну как то так.Но не повышать цены на товары и услуги, увеличивать НДС и отказываться от регулирования топливной ценовой политики.