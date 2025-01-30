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≡ Госрегулирование цен на бензин официально отменили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51029
Госрегулирование цен на бензин официально отменили в Казахстане
Отправлено: 30.01.25 - 12:48
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- По нашим прогнозам первое повышение будет не больше 5 тенге. На это мы как бы индикатор ориентируем участников рынка. Дальше будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут достаточно резко, - сказал Саткалиев на брифинге.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
648
Re: Госрегулирование цен на бензин официально отменили в...
Отправлено: 30.01.25 - 12:48
#1
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Если причина роста цен воровство ГСМ, то почему нет осужденных или возвративших стоимость похищенного?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
679
Re: Госрегулирование цен на бензин официально отменили в...
Отправлено: 30.01.25 - 13:27
#2
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как бы современные либералы не хаяли Советский Союз, но в Союзе такого борделя не допустили бы однозначно. Наше правительство неспособно решать экономические вопросы и это мы видим ежедневно.Если создали брешь в бюджете, то надо принимать меры к экономии, а не транжирить на различные пустые прожекты. И расходы на содержание госаппарата уменьшить, полицию сократить за них в основном камеры работают. Ну как то так.Но не повышать цены на товары и услуги, увеличивать НДС и отказываться от регулирования топливной ценовой политики.
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