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≡ Водителя автомобиля с поддельными номерами остановили полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51029
Водителя автомобиля с поддельными номерами остановили полицейские в Костанае
Отправлено: 30.01.25 - 12:42
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Автотранспорт с подложными номерами остановили в областном центре 29 января во время патрулирования сотрудники полиции. За рулем автомобиля марки Toyota Land Cruiser 100 находился 41-летний житель Заречного.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
648
Re: Водителя автомобиля с поддельными номерами остановили...
Отправлено: 30.01.25 - 12:42
#1
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Вот вам поле бесконтрольности и безответственности и наказание за это только арест на 5 суток! Смешно и это в независимом гос-ве, не умеющем навести порядок с применением жестких мер!
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1611
Re: Водителя автомобиля с поддельными номерами остановили...
Отправлено: 30.01.25 - 13:05
#2
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Вот это событие! Полицаев представили к награде?
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