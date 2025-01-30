Отправлено: - 12:51

ACROS:

при этом НЕ ВЫИГРАЛ ни одного матча и НЕ ЗАБИЛ ни одного гола

ACROS:

оторый ИЗДЕВАЛСЯ на казахским языком,

[Исправлено: юля елиссева, 30.01.2025 - 13:52]

Цитата:если школьника-перворазрядника поставить на ковер бороться против взрослого мастера спорта, то логично что победит мастер спорта. Даже если школьника-перворазрядника будет тренировать лучший в мире тренер, он всё равно не выиграет у мастера спорта - ни через год, ни через два, потому что через год или два он будет всего лишь борцом второго или третьего разряда, но не уровня мастера спорта. Так и с нашими футболистами. Их максимальный уровень мастерства, по сравнению с остальным футбольным миром - первый школьный разряд. Наивно было бы ждать, что наши футболисты-перворазрядники вдруг начнут выигрывать у мастеров спорта, если придёт Черчесов. Понимал ли это сам Черчесов? Конечно, да! Но срубить в лёгкую бабла - святое дело!Цитата:тут была явная провокация со стороны журналюк. Зачем, заведомо зная, что человек не знает казахского, задавать вопрос на казахском? В таком случае, федерация, зная, что будут такие "принципиальные", должна была обеспечить пресс-конференцию переводчиком.