Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале

Отправлено: - 20:27

Глас вопиющих в данной статье никто не услышит! Только негатив в отношении министров в этой статье. Лучше не станет обществу от ваших возмущений, предложений, критики под этой статье как в басне" моська знать сильна, коль лает на слона". Обращайтесь к депутатам от области, пусть они установят факты незаконного вывоза горючего за пределы Казахстана, прежде чем кого-либо обвинять! Бюджетные деньги как транжирило гос-во на субсидии для латифундистов, утопленников дач, ветхого жилья, так и будет транжирить, а то и вовсе давали деньги тем, которые только начали строить наподобие жилья на чужой земле, а тут еще коррупционеры не отходили от не оскудевающей руки, предлагая свои услуги на перевозку незаконного горючего цистернами, эшелонами. Поэтому не судите, не будете судимы! Скачка цен на горючее не будет, то еть обещает халву! Своего нет, и чужое импортное скоро запретят по просьбе якобы производителей зерна, картофеля, сахарной свеклы, моркови, муки! Из этого следует, что на корню уничтожают конкуренцию среди производителей качественного сырья: зерна, овощей, муки. А население региона в виде комментаторов будет только свое возмущение выражать плюрализмом мнений в этой газете! Это похоже как было в Ливии, одни возмущения, никто не работал, а получал преференции от гос-ва в лице Каддафи, который был курицей, несущей золотые яйца, сейчас курицы нет, и руки дающей нет. Чего добились плюрализмом? Для возмущений перед Правительством созданы по Конституции депутаты, которые от имени народа региона обязаны реализовывать интересы населения, которые наобещали! Но они бездействуют из-за отсутствия обращений к ним от населения и сами они не особо тянутся к народу! Создать гос-во иждивенцев, коррупционеров и др. преступников особого труда не надо, и оно почти создано, а ответственности реальной нет! Депутаты обязаны без всяких петиций на своих заседаниях заострять внимание и принимать меры в отношении исполнительной власти, а у них может быть интерес пропал к населению, им ведь хорошо жить за счет бюджета!