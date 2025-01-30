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≡ Правительство РК считает, что, несмотря на отдельные...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51029
Правительство РК считает, что, несмотря на отдельные...
Отправлено: 30.01.25 - 11:58
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Правительство РК считает, что, несмотря на отдельные положительные результаты, динамика экономического роста недостаточна. И предлагает поднять ставку НДС до 16-20%. Как это отразится на экономике страны?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7416
Правительство РК считает, что, несмотря на отдельные...
Отправлено: 30.01.25 - 11:58
#1
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Насчёт снижения покупательской способности населения, это навряд ли, хотя цены у нас с момента приобретения Егымендыка всё растут и растут - но, тем не менее - магазинов, кафешкек, сфера услуг всё больше и больше, и больше стали покупать и авто и квартиры новые и товары-категории роскошь, загрантурпутёвки всё больше и больше приобретают - значит покупательская способность - РАСТЁТ: - а, то что вот финансовая нагрузка возрастёт как и на МСБ так и на население- то это безусловно-да.
Значит пойдут - новые, серые схемы ухода от налогообложения. Голь на выдумка - ХИТРА.
Может сделать как Ленин: - лучше МЕНЬШЕ да БОЛЬШЕ, нежели БОЛЬШЕ, но МЕНЬШЕ.
Я имею ввиду налоги.

[Исправлено: ACROS, 30.01.2025 - 13:03]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1293
Правительство РК считает, что, несмотря на отдельные...
Отправлено: 30.01.25 - 12:27
#2
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Скорее вопрос не в увеличит или нет нагрузку и прочее, а в том что наше доблестное руководство и с имеющимися бюджетными средствами управляется скажем так "неумело". Что нас должно сподвигнуть думать что увеличение налога, любого, как-то улучшит нашу жизнь, сейчас или в перспективе?
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