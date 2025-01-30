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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:12
6) Создание атомной, а позже и водородной бомбы. . Перед СССР встала угроза новой войны, с бывшими союзниками: Англией и США. Атомные бомбы, сброшенные Штатами на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, показали, что создание атомного оружия и ракет – это задача №1 для Советского Союза, что без создания данного оружия наша страна будет уничтожена. 7) Сталин заложил фундамент дальнейшего развития СССР, в том числе: ракетостроения, строительства АЭС, массового строительства жилья и т.д.. Да, массовое строительство жилья – это также сталинский проект, который начали реализовывать в 1948 году (экспериментальное строительство панельных многоэтажек), усиленно с 1951 года (строительство ЖБК, цементных, кирпичных заводов). Но шло восстановление экономики после войны, а также создание атомной дорогостоящей атомной бомбы, средств на реализацию проекта массового строительства жилья до середины 50-х годов страна не имела. Хрущев только реализовал сталинский план, при этом ухудшил качество жилья. Вместо “сталинок” стали строить “хрущевки”. Ракеты, космос – их фундамент заложил Сталин. Он взял страну с сохой, а оставил с лучшей в мире наукой, развитой промышленностью, атомной бомбой, ракетами и реактивными самолетами. После того, как Сталина не стало, страна еще по инерции развивалась 15-20 лет, такое ускорение он ей дал
[Исправлено: N0name, 30.01.2025 - 13:28]
[Исправлено: N0name, 30.01.2025 - 13:28]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:17
Сталин дважды спас страну: 1) осуществление индустриализации, ликвидирование векового отставания от запада; 2) Победа в ВОВ 1941-1945 годов.
Некоторые ...могут возразить, что всех этих успехов достиг советский народ под руководством партии.
Но, тот же советский народ при Горбачеве ликвидировал социализм, выбрав капитализм. Та же партия после Сталина привела во власть Хрущева, который разрушил почти все, что сделал Иосиф Виссарионович, по сути взял курс на капитализм. Партия этому только способствовала, как и советский народ
Некоторые ...могут возразить, что всех этих успехов достиг советский народ под руководством партии.
Но, тот же советский народ при Горбачеве ликвидировал социализм, выбрав капитализм. Та же партия после Сталина привела во власть Хрущева, который разрушил почти все, что сделал Иосиф Виссарионович, по сути взял курс на капитализм. Партия этому только способствовала, как и советский народ
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:18
То есть не стало только одного Сталина и все пошло прахом.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:20
Цитата:
долго отвечаешь, скажи своим спонсорам, что6ы быстрее тебе методичку писали
abaika95:
долго отвечаешь, скажи своим спонсорам, что6ы быстрее тебе методичку писали
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:23
Цитата:
как хорошо быть партийным и получать от этого "плюшки" . да, приспособленец?
ACROS:
как хорошо быть партийным и получать от этого "плюшки" . да, приспособленец?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:33
Цитата:
Коммунисты не были капиталистами?
Были ещё какими
Коммунизм советский или китайский это капитализм котрый рядится в одежды коммунизма
Пока власть и элита в СССР жила по капиталичтески народу рассказывали что коммунизм лучше всех.Цитата:
СССР не помогло что-то остатся в стороне в мировой заварушке, ещё и потеряли больше всех
таноми52:
Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
Коммунисты не были капиталистами?
Были ещё какими
Коммунизм советский или китайский это капитализм котрый рядится в одежды коммунизма
Пока власть и элита в СССР жила по капиталичтески народу рассказывали что коммунизм лучше всех.Цитата:
таноми52:
избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
СССР не помогло что-то остатся в стороне в мировой заварушке, ещё и потеряли больше всех
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:35
Цитата:
Они сказали вообще не отвечать тебе так как беседы с титушками не оплачиваются
Я чисто на энтузиазме уже Цитата:
Сам поставил на край гибели сам и спас
Спасеба герой
N0name:
долго отвечаешь, скажи своим спонсорам, что6ы быстрее тебе методичку писали
долго отвечаешь, скажи своим спонсорам, что6ы быстрее тебе методичку писали
Они сказали вообще не отвечать тебе так как беседы с титушками не оплачиваются
Я чисто на энтузиазме уже Цитата:
N0name:
Сталин дважды спас страну:
Сталин дважды спас страну:
Сам поставил на край гибели сам и спас
Спасеба герой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:37
Цитата:
У меня дети не могут быть соросятами так как они уже работают на ЦРУЦитата:
Руины эти Сталин сам и создал развалив страну
Путин поднял страну с колен и поставил раком
N0name:
Ты этот бред своим детям (будущим соросятам) будешь рассказывать
Ты этот бред своим детям (будущим соросятам) будешь рассказывать
У меня дети не могут быть соросятами так как они уже работают на ЦРУЦитата:
ACROS:
При Сталине - с руин вставали, при Путине- с колена научились вставать.
При Сталине - с руин вставали, при Путине- с колена научились вставать.
Руины эти Сталин сам и создал развалив страну
Путин поднял страну с колен и поставил раком
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