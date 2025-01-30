Отправлено: - 12:33

таноми52:

Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?

таноми52:

избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?

Цитата:Коммунисты не были капиталистами?Были ещё какимиКоммунизм советский или китайский это капитализм котрый рядится в одежды коммунизмаПока власть и элита в СССР жила по капиталичтески народу рассказывали что коммунизм лучше всех.Цитата:СССР не помогло что-то остатся в стороне в мировой заварушке, ещё и потеряли больше всех