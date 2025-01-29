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≡ Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51026
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 19:16
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Мажилисмен Нартай Сарсенгалиев в своём депутатском запросе потребовал отменить штраф за прогрев машины более 5 минут. Он считает, что власти сначала должны навести порядок на заводах, "выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:03
#15
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Цитата:
maxsaf:
КТЭК надо проверить,

Согласен и ещё проверить оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали, сегодня ночевал в городе, как то без форточек обошлось 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:06
#16
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Цитата:
ACROS:
Название какое ГРОМКОЕ

Знаете это действительно громко, зато под шумок, сколько можно законов других содрать с человека, например про НДС
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:11
#17
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Цитата:
saba:
оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали

Их в первую очередь. И сертификацию обязательную. В первую очередь ради детей, жалко малышей, которые падают, невозможно новости без слез читать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:23
#18
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Цитата:
Карачун:
ты хочешь ездить на автомобиле?

Нет, я хочу летать на частном самолёте :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:25
#19
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Цитата:
Карачун:
Во всяком случае это будет хоть какой-то триггер означающий что тебя вообще можно пускать за руль.

Открою вам секрет: для этого придумали такую штуку, водительские права называется. Есть - садишься за руль, нету - не садишься. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1291
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:38
#20
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Цитата:
maxsaf:
Открою вам секрет

Экзамен на получение водительского удостоверения даже клинического идиота выявить не сможет, не говоря уже об уровне чувства ответственности у экзаменуемого.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:50
#21
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Цитата:
Карачун:
Экзамен на получение водительского удостоверения даже клинического идиота выявить не сможет, не говоря уже об уровне чувства ответственности у экзаменуемого.

Тем не менее, выдача водительских удостоверений практикуется во всем мире. Вы конечно можете предложить свои идеи в довесок, но я сомневаюсь, что вам вообще кто-то кроме меня ответит :lol:
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
1004
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 30.01.25 - 09:30
#22
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Запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям (подпункт 5 пункта 88 ПДД)

Если прям под окнами заведенный автомобиль стоит, то да может доставить неудобство каким нибудь жителям, а на стоянке, парковке и т.д. какие могут создаваться неудобства?
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
1004
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 09:41
#23
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стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства

поэтому заранее в багажник грузим что-нибудь.
Далее действуем так - Если нужно прогреть авто, вышли, завели, греем машину 4 минуты 59 секунд, а потом при заведенном двигателе начинаем выгружать то, что было в багажнике, потом загружать и так далее, скорость погрузки и выгрузки нигде не регламентировано вроде, поэтому можно делать это не спеша ;-)

[Исправлено: dandiv, 30.01.2025 - 10:43]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1291
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 09:44
#24
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Цитата:
dandiv:
на стоянке, парковке и т.д. какие могут создаваться неудобства?

Вот такие. Осуществлять стоянку с работающим двигателем без опасений быть оштрафованным, в соответствии с текстом, теперь можно только за знаком "конец населенного пункта". У составителей текста этого пункта правил тоже наверное водительское удостоверение имеется.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 10:03
#25
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Вообще ничего и ничто этот вопрос не стоит! Это как этично или нет, справить нужду за кустиком! Хочешь справь, получи штраф, не хочешь, навали в штаны, твой выбор, всё демократично
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7413
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 30.01.25 - 10:56
#26
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Цитата:
dandiv:
начинаем выгружать т


Что то я слышал про "ИДИОТЕН-ТЕСТ" в Германии- это не оттуда?
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