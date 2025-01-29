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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 19:02
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 19:12
Цитата:
Это у него агония, проигрывает по всем фронтам уже
saba:
Блин, всегда топлю за тебя, но иногда перебарщиваешь и не только с конфликтом
Блин, всегда топлю за тебя, но иногда перебарщиваешь и не только с конфликтом
Это у него агония, проигрывает по всем фронтам уже
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 21:52
Цитата:
Ещё не вечер!
И 30 лет - это не жизнь одного поколения от рождения и до смерти.
Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
abaika95:
таноми52: Господи, хоть бы одно поколение потомков бывших советских прожило в мире от рождения и до смерти!
Прибалты вон живут Выгнали коммунистов и Гб из власти и вуаля
таноми52: Господи, хоть бы одно поколение потомков бывших советских прожило в мире от рождения и до смерти!
Прибалты вон живут Выгнали коммунистов и Гб из власти и вуаля
Ещё не вечер!
И 30 лет - это не жизнь одного поколения от рождения и до смерти.
Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 22:24
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 03:10
Цитата:
Песня прекрасная, а люди холодные, даже русские из Прибалтики. Климат.
таноми52:
Ещё не вечер! И 30 лет - это
Ещё не вечер! И 30 лет - это
Песня прекрасная, а люди холодные, даже русские из Прибалтики. Климат.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 03:22
Любопытно, свою войну открыл в личке, посмотрим чем закончится, пока только оскорбления, никаких аргументов!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 03:25
Почему хамство, так живуче? Нахамил и счастлив?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 03:32
Цитата:
Не всегда, то что нам хочется, есть на самом деле
maxsaf:
проигрывает по всем фронтам уже
проигрывает по всем фронтам уже
Не всегда, то что нам хочется, есть на самом деле
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 08:19
Цитата:
saba: сколько можно законов других содрать с человека, например про НДСДа пойдет!!! Хаваем же. Вообще не понимаю чего стесняются, засаживали бы сразу на всю мотыгу. А то че-то ерзают "...простите, извините, мы на пол-карасика", аж не приятно, ну такие нерешительные граждане в гос.управлении.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 08:29
Цитата:
Вы тут это, того, прекращаете новый Кантар провоцировать.
Карачун:
Вообще не понимаю чего стесняются, засаживали бы сразу на всю мотыгу. А то че-то ерзают "...простите, извините, мы на пол-карасика",
Вообще не понимаю чего стесняются, засаживали бы сразу на всю мотыгу. А то че-то ерзают "...простите, извините, мы на пол-карасика",
Вы тут это, того, прекращаете новый Кантар провоцировать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 09:52
Цитата:
maxsaf: но я сомневаюсь, что вам вообще кто-то кроме меня ответитМне плевать даже если и вы не ответите. Все равно я сторонник решения проблем а не бесконечного затыкания течей деревянными чопиками.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 09:55
Цитата:
Откуда там граждане?
Карачун:
такие нерешительные граждане в гос.управлении.
такие нерешительные граждане в гос.управлении.
Откуда там граждане?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 09:57
Я про что и говорю, начинать надо с азов, с Закона о местном самоуправлении и с Закона о выборах!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 10:11
Цитата:
100 процентов за
Карачун:
Все равно я сторонник решения проблем а не бесконечного затыкания течей деревянными чопиками.
Все равно я сторонник решения проблем а не бесконечного затыкания течей деревянными чопиками.
100 процентов за
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 10:34
Цитата:
Предложенные вами варианты это такие же затычки
saba:
начинать надо с азов
начинать надо с азов
Предложенные вами варианты это такие же затычки
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