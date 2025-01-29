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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 19:02
#2011
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 19:12
#2012
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Цитата:
saba:
Блин, всегда топлю за тебя, но иногда перебарщиваешь и не только с конфликтом

Это у него агония, проигрывает по всем фронтам уже :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 21:52
#2013
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Цитата:
abaika95:
таноми52: Господи, хоть бы одно поколение потомков бывших советских прожило в мире от рождения и до смерти!

Прибалты вон живут Выгнали коммунистов и Гб из власти и вуаля


Ещё не вечер!
И 30 лет - это не жизнь одного поколения от рождения и до смерти.
Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 22:24
#2014
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 03:10
#2015
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Цитата:
таноми52:
Ещё не вечер! И 30 лет - это

Песня прекрасная, а люди холодные, даже русские из Прибалтики. Климат.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 03:22
#2016
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Любопытно, свою войну открыл в личке, посмотрим чем закончится, пока только оскорбления, никаких аргументов!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 03:25
#2017
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Почему хамство, так живуче? Нахамил и счастлив?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 03:32
#2018
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Цитата:
maxsaf:
проигрывает по всем фронтам уже

Не всегда, то что нам хочется, есть на самом деле
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1291
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 08:19
#2019
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Цитата:
saba: сколько можно законов других содрать с человека, например про НДС
Да пойдет!!! Хаваем же. Вообще не понимаю чего стесняются, засаживали бы сразу на всю мотыгу. А то че-то ерзают "...простите, извините, мы на пол-карасика", аж не приятно, ну такие нерешительные граждане в гос.управлении.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 08:29
#2020
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Цитата:
Карачун:
Вообще не понимаю чего стесняются, засаживали бы сразу на всю мотыгу. А то че-то ерзают "...простите, извините, мы на пол-карасика",

Вы тут это, того, прекращаете новый Кантар провоцировать. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1291
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 09:52
#2021
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Цитата:
maxsaf: но я сомневаюсь, что вам вообще кто-то кроме меня ответит
Мне плевать даже если и вы не ответите. Все равно я сторонник решения проблем а не бесконечного затыкания течей деревянными чопиками.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 09:55
#2022
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Цитата:
Карачун:
такие нерешительные граждане в гос.управлении.

Откуда там граждане?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 09:57
#2023
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Я про что и говорю, начинать надо с азов, с Закона о местном самоуправлении и с Закона о выборах!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 10:11
#2024
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Цитата:
Карачун:
Все равно я сторонник решения проблем а не бесконечного затыкания течей деревянными чопиками.

100 процентов за
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1291
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 10:34
#2025
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Цитата:
saba:
начинать надо с азов

Предложенные вами варианты это такие же затычки
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