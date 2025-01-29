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≡ Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51025
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 19:16
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Мажилисмен Нартай Сарсенгалиев в своём депутатском запросе потребовал отменить штраф за прогрев машины более 5 минут. Он считает, что власти сначала должны навести порядок на заводах, "выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6931
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:03
#15
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Цитата:
maxsaf:
КТЭК надо проверить,

Согласен и ещё проверить оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали, сегодня ночевал в городе, как то без форточек обошлось 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6931
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:06
#16
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Цитата:
ACROS:
Название какое ГРОМКОЕ

Знаете это действительно громко, зато под шумок, сколько можно законов других содрать с человека, например про НДС
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:11
#17
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Цитата:
saba:
оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали

Их в первую очередь. И сертификацию обязательную. В первую очередь ради детей, жалко малышей, которые падают, невозможно новости без слез читать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:23
#18
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Цитата:
Карачун:
ты хочешь ездить на автомобиле?

Нет, я хочу летать на частном самолёте :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:25
#19
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Цитата:
Карачун:
Во всяком случае это будет хоть какой-то триггер означающий что тебя вообще можно пускать за руль.

Открою вам секрет: для этого придумали такую штуку, водительские права называется. Есть - садишься за руль, нету - не садишься. :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1288
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:38
#20
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Цитата:
maxsaf:
Открою вам секрет

Экзамен на получение водительского удостоверения даже клинического идиота выявить не сможет, не говоря уже об уровне чувства ответственности у экзаменуемого.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26369
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:50
#21
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Цитата:
Карачун:
Экзамен на получение водительского удостоверения даже клинического идиота выявить не сможет, не говоря уже об уровне чувства ответственности у экзаменуемого.

Тем не менее, выдача водительских удостоверений практикуется во всем мире. Вы конечно можете предложить свои идеи в довесок, но я сомневаюсь, что вам вообще кто-то кроме меня ответит :lol:
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