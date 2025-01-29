Отправлено: - 08:11

saba:

оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали

Цитата:Их в первую очередь. И сертификацию обязательную. В первую очередь ради детей, жалко малышей, которые падают, невозможно новости без слез читать.