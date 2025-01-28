Отправлено: - 09:24

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Ищите, например Vit в Польше или Китае,такие как он моментально от туда телепортируются в квартиру

Цитата:Я ваще тут причём?. Где я и где газ.Ваще из моей личной жизни. Чёт плитка перестала работать. Ну я то не много понимаю как механизм работает. Вобщем стучу по счётчику. Он не фига не реагирует. Я со всего маха бью. Не фига. Звоню. Так и так. Контролёр прмшкл. Красивая женщина. Я ей, ладно понял что счётчик накрылся. Я щас иду покупаю новый вы мне все оформляете. Она: ну так не реально тут нужна процедура, объем работы и тд.Вы че прикалываетесь?.Вы меня че не услышали?.Повторяю. Ствля щас счётчик новый и вы оформляете. У меня все.)