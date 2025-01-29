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≡ Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51025
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 19:16
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Мажилисмен Нартай Сарсенгалиев в своём депутатском запросе потребовал отменить штраф за прогрев машины более 5 минут. Он считает, что власти сначала должны навести порядок на заводах, "выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26363
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:16
#1
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Цитата:
Он считает, что власти сначала должны навести порядок на заводах, "выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов",

И КТЭК надо проверить, топят слишком сильно, сжигая тонны мазута, а люди мучаются от жары с открытыми окнами, температура +28 годами держится зимой в холодную погоду. 8-)
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
201
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:22
#2
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Закон о 5 минутном прогреве могли принять только люди далёкие от цивилизации, возможно прибывшие к нам на машине времени с 14 века! Либо люди ТЕХНИЧЕСКИ АБСОРЛЮТНО БЕЗГРАМОТНЫЕ! Не имеющие представления о том что такое двигатель внутреннего сгорания, и как он устроен. то есть люди не имеющие среднего образования, так как всё это изучалось в рамках программы среднего образования на уроках физики! :-P :-P :-P
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7411
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:30
#3
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Цитата:
ZanoZOV:
возможно прибывшие к нам на машине времени с 14 века!


Так и есть - они прибыли, вернее их прислали на верблюдах и лошадях ( в 14 веке не было авто и прогревать было нечего) акимы областей и они не разбираются в ДВС, так как не имеют среднего образования, у них у всех высшее и как правило- БОЛАШАКОВСКОЕ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7411
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:35
#4
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Цитата:
maxsaf:
топят слишком сильно, сжигая тонны мазута,


Это их работа: - чем БОЛЬШЕ сожгут, тем больше ПРИБЫЛИ.
А, насчёт экологии и её норм: - глупость и блажь это для Казахстана, главное: - принять, освоить, и отчитаться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7411
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:38
#5
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Цитата://Мажилисмены потребовали//


Название какое ГРОМКОЕ: - мажилисмены - всего то один отличился, нельзя было так и написать: - МАЖИЛИСМЕН.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26363
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 19:54
#6
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Цитата:
ACROS:
Это их работа: - чем БОЛЬШЕ сожгут, тем больше ПРИБЫЛИ. А, насчёт экологии и её норм: - глупость и блажь это для Казахстана, главное: - принять, освоить, и отчитаться.

Значит правильно мажлисмен сказал, зачем простой народ экологическими нормами кошмарить, и если большие предприятия о них не заботятся. КТЭК, хватит мазут жечь и улицу топить - за бугром уже дышать нечем из-за вас :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26363
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 20:08
#7
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Цитата:
ACROS:
акимы областей и они не разбираются в ДВС

Они то разбираются, просто их машины стоят в отапливаемых гаражах, и они понятия не имеют, что такое завести машину в -30С
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7411
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 20:24
#8
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Цитата:
maxsaf:
за бугром уже дышать нечем из-за вас


Значит: пора на Родину.

Цитата:
maxsaf:
Они то разбираются,


Речь идёт про депутатов.
Акимы и министры - им по любому хватает ПЯТЬ минут- не моргнув ни одним глазом они заведут хоть в гараже хоть на улице.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2009
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 23:13
#9
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Один где-то ляпнул и все подхватили. Нет никакого штрафа за прогрев автомобиля. Есть за стоянку с работающим двигателем.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10224
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 23:55
#10
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Цитата:
КГСПС:
Один где-то ляпнул и все подхватили. Нет никакого штрафа за прогрев автомобиля. Есть за стоянку с работающим двигателем.

Наконец-то,хоть один правильно написал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26363
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 00:39
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Наконец-то,хоть один правильно написал.

За неимением Вебасто , паяльной лампы и розетки поблизости для многих стоянка с работающим двигателем - единственный приемлемый способ прогрева двигателя и попутно салона авто. Сидеть и мёрзнуть внутри, пока машина греется - так себе вариант, хотя вполне законный.
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