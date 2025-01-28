Отправлено: - 23:46

abaika95:

Ты вышел с политическим лозунгом на площадку куда без уведомления выходить нельзя. Всё точка- это пикет.

Цитата:Не понимаю, в чем проблема заспамить запросами на разрешение, а потом среди положительных ответов выбрать наиболее приемлемые локации, и там устраивать перформансы. Для инсты локация в принципе особого значения не имеет. Ну не дают возле акимата - встань на ЦУМе. Мест весёлых навалом