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≡ Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51025
Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
Отправлено: 28.01.25 - 17:36
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Адвокат Галым Нурпеисов отметил, что в деле усматривается попытка преследовать Зинченко за выражение его мнения. Активист с этим предположением согласился. Судья прокомментировал свое решение.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7386
Re: Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в...
Отправлено: 28.01.25 - 17:36
#1
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Зинченко заявил, что он проводит пикет в поддержку журналиста
Сам себе подписал приговор,тут уже никак не выкрутишься. Случай конечно неоднозначный, учитывая что на западе стоят с пикетами и скандируют всякую всячину, а у нас этого делать,очень странно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7411
Re: Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в...
Отправлено: 29.01.25 - 09:14
#2
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Цитата:///мнению коллегии решение суда первой инстанции является законным и обоснованным//

Что то я не помню, что бы казахские суды выносили решения в пользу митингующих, даже несмотря на наличие ОПЫТНЫХ и АВТОРИТЕТНЫХ адвокатов ( вообще то они и не берутся, как правило за такие дела- заведомо проигрышные).
Если кто то из судей примет прямо противоположное решение- через пять минут его карьера - ЗАВЕРШИТЬСЯ и он НАВЕРНОЕ, пойдёт подметать улицы в ТОО "Таза жол"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17499
Re: Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в...
Отправлено: 29.01.25 - 10:14
#3
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Что бесит в этих гапончиках местного разлива это их трусливая лицемерность

Ну ты же гражданского активиста и правозащитника (чьи права он защитил никто не знает) строишь из себя, к чему эта клоунада с идентификацией того как ты провел пикет? под видом перформанса, театральной постановки или съёмок гейпорно
Ты вышел с политическим лозунгом на площадку куда без уведомления выходить нельзя. Всё точка- это пикет.

Юлить, крутится, строить из себя жертву это такое дешёвый цирк рассчитанный на идиотов (или спонсоров) аж противно.

Почему когда ты проводишь параллели со сталинским режимом,везде бегаешь и доказываешь что у нас полицейское государство в ответ ждёшь от государства либерального отношения?
Ты либо отвечай уже по закону
Либо не шизди на право и налево.

Да и целом они во всех городах как на подбор вышли какие-то малосимпотичные их как будто прям по одной кальке где-то собирали чтобы народ смотря на них расхотел участвовать в политической жизни
Да ну таким быть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43157
Re: Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в...
Отправлено: 29.01.25 - 11:34
#4
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Штрафстан какой то, везде бабки..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11545
Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
Отправлено: 29.01.25 - 23:08
#5
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Цитата:
ACROS:
Что то я не помню, что бы казахские суды

----Уже и казахские суды появились ?
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