Re: Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в...

Отправлено: - 10:14

Что бесит в этих гапончиках местного разлива это их трусливая лицемерность



Ну ты же гражданского активиста и правозащитника (чьи права он защитил никто не знает) строишь из себя, к чему эта клоунада с идентификацией того как ты провел пикет? под видом перформанса, театральной постановки или съёмок гейпорно

Ты вышел с политическим лозунгом на площадку куда без уведомления выходить нельзя. Всё точка- это пикет.



Юлить, крутится, строить из себя жертву это такое дешёвый цирк рассчитанный на идиотов (или спонсоров) аж противно.



Почему когда ты проводишь параллели со сталинским режимом,везде бегаешь и доказываешь что у нас полицейское государство в ответ ждёшь от государства либерального отношения?

Ты либо отвечай уже по закону

Либо не шизди на право и налево.



Да и целом они во всех городах как на подбор вышли какие-то малосимпотичные их как будто прям по одной кальке где-то собирали чтобы народ смотря на них расхотел участвовать в политической жизни

Да ну таким быть