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"Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
"Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51025
"Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
Отправлено: 28.01.25 - 14:42
Газ отключили всем 20 квартирам первого подъезда дома № 407 по ул. Каирбекова. Как сообщила "НГ" жительница дома, сотрудники РЦКУ не смогли проверить все газовые плиты, но "аварийной ситуации нет".
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43157
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 14:42
Цитата:
Ей что, вместо того, чтоб копеечную плитку купить на время, каждый год же это, легче спалить в огне своих деток и других соседей в адском огне при взрыве газа?
Какая же это мать?
меня ребёнок-инвалид просит кашу, а я не могу сварить, - возмущается женщина.
Ей что, вместо того, чтоб копеечную плитку купить на время, каждый год же это, легче спалить в огне своих деток и других соседей в адском огне при взрыве газа?
Какая же это мать?
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 97
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 15:31
Технологически для проведения ТО ВДГО необходимо прекращение подачи газа в распределительную сеть. Фактически это не отключение потребителей от газоснабжения, а необходимость для оказания потребителям услуги по ТО газового оборудования. Наличие газа и ТО ВДГО одновременно вещи взаимоисключающие. После оказания этой услуги речь идёт о возобновлении подачи газа в распределительную сеть. А не об отключении. Поэтому формально потребителей не отключили от газа (что РЦКУ сделать права не имеет, не являясь поставщиком газа), а просто не возобновили подачу газа в распределительную сеть, не соответствующую требованиям НПА в сфере газоснабжения. Они же права не имеют запустить газ в сеть, не выдерживающую давления.
Хотя помнится специалисты именно этой компании в своё время боролись с утечками газа в Рудном оригинальным способом - забивали деревянные чопики в газопровод, из которого сифонило, и в результате чего вынесло от всхлопывания газовоздушной смеси окна в подъезде. Исправились и осмотрительнее стали?
Хотя помнится специалисты именно этой компании в своё время боролись с утечками газа в Рудном оригинальным способом - забивали деревянные чопики в газопровод, из которого сифонило, и в результате чего вынесло от всхлопывания газовоздушной смеси окна в подъезде. Исправились и осмотрительнее стали?
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 16:19
Цитата:
т.е. в это время все в подъезде перестали пользоваться газом?
Цитата:
хотел бы увидеть.
А по факту вся проверка заключается в том - "У вас в квартире запах газа есть?"
-Нет
-"Тогда вот тут распишитесь"
показывает давление, но причину его понижения - то есть возможные утечки -
т.е. в это время все в подъезде перестали пользоваться газом?
Цитата:
манометр ставится на стояки в подъезде
хотел бы увидеть.
А по факту вся проверка заключается в том - "У вас в квартире запах газа есть?"
-Нет
-"Тогда вот тут распишитесь"
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 16:22
Цитата:
Ищите, например Vit в Польше или Китае,такие как он моментально от туда телепортируются в квартиру.
Последних "РКЦУ-Костанай" сейчас ищет с помощью объявлений и жильцов,
Ищите, например Vit в Польше или Китае,такие как он моментально от туда телепортируются в квартиру.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7386
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 17:25
- Мы заходили на квартиры, которые превращались в голубятники - брошенные 3-4 года стоят.
Не может быть,это в конце девяностых были заброшенки,за то черные риэлтеры и нотариусы наварились подделав документы, а сейчас при дороговизне жилья просто чудо, а куда смотрят КСК и коммунальщики, последние не терпят должников,
Не может быть,это в конце девяностых были заброшенки,за то черные риэлтеры и нотариусы наварились подделав документы, а сейчас при дороговизне жилья просто чудо, а куда смотрят КСК и коммунальщики, последние не терпят должников,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 646
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 20:56
Не надо мудрить! Кто считает, что РКЦУ допустило нарушение их прав, то им прямо в суд и пусть доказывают, что ТОО виновно, чтобы потом писать статью в эту газету! А тут получается, что ТОО необоснованно, преждевременно обвиняют некоторые в совершении незаконных действий! Поэтому ТОО с этой публикацией пусть обратиться в суд с иском о признании сведений, не соответствующими действительности, поскольку физические лица своими публикациями в СМИ распространили сведения, умаляющие честь, достоинство и деловую репутацию ТОО РКЦУ. Если ТОО не обратиться в суд с иском, значит сведения о их незаконных действий не умаляют их деловую репутацию!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16022
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 29.01.25 - 09:24
Цитата:
Я ваще тут причём?. Где я и где газ.
Ваще из моей личной жизни. Чёт плитка перестала работать. Ну я то не много понимаю как механизм работает. Вобщем стучу по счётчику. Он не фига не реагирует. Я со всего маха бью. Не фига. Звоню. Так и так. Контролёр прмшкл. Красивая женщина. Я ей, ладно понял что счётчик накрылся. Я щас иду покупаю новый вы мне все оформляете. Она: ну так не реально тут нужна процедура, объем работы и тд.
Вы че прикалываетесь?.
Вы меня че не услышали?.
Повторяю. Ствля щас счётчик новый и вы оформляете. У меня все.)
N0name:
Ищите, например Vit в Польше или Китае,такие как он моментально от туда телепортируются в квартиру
Ищите, например Vit в Польше или Китае,такие как он моментально от туда телепортируются в квартиру
Я ваще тут причём?. Где я и где газ.
Ваще из моей личной жизни. Чёт плитка перестала работать. Ну я то не много понимаю как механизм работает. Вобщем стучу по счётчику. Он не фига не реагирует. Я со всего маха бью. Не фига. Звоню. Так и так. Контролёр прмшкл. Красивая женщина. Я ей, ладно понял что счётчик накрылся. Я щас иду покупаю новый вы мне все оформляете. Она: ну так не реально тут нужна процедура, объем работы и тд.
Вы че прикалываетесь?.
Вы меня че не услышали?.
Повторяю. Ствля щас счётчик новый и вы оформляете. У меня все.)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11545
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 29.01.25 - 22:57
Цитата:
---Это для тебя копеечная .Цитата:
---Мог бы и помочь .
111:
чтоб копеечную плитку купить на время
чтоб копеечную плитку купить на время
---Это для тебя копеечная .Цитата:
111:
Какая же это мать?
Какая же это мать?
---Мог бы и помочь .
-
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