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В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51025
В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
Отправлено: 29.01.25 - 16:22
Депутат Мажилиса Данабек Исабеков предложил лишать лицензий автошколы, чьи выпускники нарушают правила дорожного движения (ПДД) и допускают аварии на дорогах.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43157
Re: В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за...
Отправлено: 29.01.25 - 16:22
Цитата:
Совершенно верно!
Но с одним условием.
Если например очередной выпускник Болашака из школы Назарбаева или алматинских ВУЗов для ВиАйПи проворовался и накосячил, отбирать лицензию и у них.
А еще лучше это правило применить и к детским садам, выпускники которых наворовали или брали взятки и тд..
А вот от туда можно прийти в роддома, и предъявить - Что же вы с.ки делаете и начать штрафовать и закрывать их.
Совершенная идиллия!
Мы считаем важным, чтобы система образования предоставляла школам специальные факультативные курсы, обучающие
Совершенно верно!
Но с одним условием.
Если например очередной выпускник Болашака из школы Назарбаева или алматинских ВУЗов для ВиАйПи проворовался и накосячил, отбирать лицензию и у них.
А еще лучше это правило применить и к детским садам, выпускники которых наворовали или брали взятки и тд..
А вот от туда можно прийти в роддома, и предъявить - Что же вы с.ки делаете и начать штрафовать и закрывать их.
Совершенная идиллия!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7411
Re: В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за...
Отправлено: 29.01.25 - 17:11
Цитата://"Для нас также важно проанализировать передовой опыт разных стран//
Цитата:///Важно отметить, что данная практика успешно реализуется в европейских странах//
Как они не устают вешать лапшу на наши уши этими своими уже ставшими трафаретными словами: - ПЕРЕДОВОЙ опыт в ЕВРОПЕЙСКИХ странах.
Мажно же проверить так ли это у Макса и Эль почино- так ли это на самом деле ?
Цитата:
Когда коту ДЕЛАТЬ нечего, то он чешет свои яйца.
Один депутат ныл что при чистке зубов утром народ Казахстана выливает целое ведро ( ему какое дело до этого); другой предлагает лишить лицензии у автошкол за какого то пьяного водителя ( как будто автошкола наливала ему в рот).
Это всё - чесание яиц и ловля мух- от того что - депутатов НЕ ВЫБИРАЮТ, а НАЗНАЧЕТ аким от каждого региона.
Цитата:///Важно отметить, что данная практика успешно реализуется в европейских странах//
Как они не устают вешать лапшу на наши уши этими своими уже ставшими трафаретными словами: - ПЕРЕДОВОЙ опыт в ЕВРОПЕЙСКИХ странах.
Мажно же проверить так ли это у Макса и Эль почино- так ли это на самом деле ?
Цитата:
111:
Совершенная идиллия!
Совершенная идиллия!
Когда коту ДЕЛАТЬ нечего, то он чешет свои яйца.
Один депутат ныл что при чистке зубов утром народ Казахстана выливает целое ведро ( ему какое дело до этого); другой предлагает лишить лицензии у автошкол за какого то пьяного водителя ( как будто автошкола наливала ему в рот).
Это всё - чесание яиц и ловля мух- от того что - депутатов НЕ ВЫБИРАЮТ, а НАЗНАЧЕТ аким от каждого региона.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7386
Re: В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за...
Отправлено: 29.01.25 - 17:17
Какой стыд и позор, наши слуги народа от нечего делать чего только не придумают, скудоумие на лицо. Причем тут автошкола, если выпусники попадаются тупые. Такие есть и среди министров и даже чиновников, что с этим делать?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43157
В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
Отправлено: 29.01.25 - 17:21
Цитата:
Может тогда логичней отбирать лицензию на спиртное у магазина или супермаркета, который продал алкоголь нарушителю и при этом все бутылки , начиная от пива и заканчивая виски, слелать так, чтоб предприниматели проштамповывали чей товар, ну и наказывать их, на первый раз многомилионные штрафв, а потом закрывать и конфисковывать весь товар..
ACROS:
как будто автошкола наливала ему в рот).
как будто автошкола наливала ему в рот).
Может тогда логичней отбирать лицензию на спиртное у магазина или супермаркета, который продал алкоголь нарушителю и при этом все бутылки , начиная от пива и заканчивая виски, слелать так, чтоб предприниматели проштамповывали чей товар, ну и наказывать их, на первый раз многомилионные штрафв, а потом закрывать и конфисковывать весь товар..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1353
Re: В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за...
Отправлено: 29.01.25 - 17:51
"Такие есть и среди министров и даже чиновников, что с этим делать?"
Родителей лишать лицензии на производство детей
Родителей лишать лицензии на производство детей
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 646
Re: В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за...
Отправлено: 29.01.25 - 20:47
В любом деле, обстоятельстве человека встречают по одежке, а провожают по уму! Вот только провожатого нет. Видимо мозг в стране очень высоко ценится, если такое предлагают, но оценщика нет. Нужен цензор и жесткий контролер, чтобы мониторил мнения, предложения, мечты в депутатских корпусах страны, однако есть только музыканты, певцы, ясновидящие эксперты, и неумеющие ничего сделать, но недовольные к тому, что создается или регулируется!
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1650
В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
Отправлено: 29.01.25 - 20:52
я просто в ашуе с "депутатов"
и то ли ещё будет? ой-ёй-ёй
и то ли ещё будет? ой-ёй-ёй
В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
Отправлено: 29.01.25 - 22:37
Цитата:
Да, можно. Что именно вас интересует?
Я езжу, стараюсь не нарушать, на какие-то мелочи тут всем пофиг, никто за мелочи не придирается, полицию вижу на дорогах только когда людям помощь требуется. За 15 лет ни одного штрафа, даже ни разу не остановили. Тут в основном ездят культурно и правила намного проще и лучше.
ACROS:
Мажно же проверить так ли это у Макса и Эль почино- так ли это на самом деле ?
Мажно же проверить так ли это у Макса и Эль почино- так ли это на самом деле ?
Да, можно. Что именно вас интересует?
Я езжу, стараюсь не нарушать, на какие-то мелочи тут всем пофиг, никто за мелочи не придирается, полицию вижу на дорогах только когда людям помощь требуется. За 15 лет ни одного штрафа, даже ни разу не остановили. Тут в основном ездят культурно и правила намного проще и лучше.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16022
Re: В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за...
Отправлено: 29.01.25 - 22:54
Балхаш. Пробка. Стоим . Полиция проезжаем мимо и кричит в свой матюгальник. Ребята там спереди ваш колега замёрз. Поэтому перекрыли всю дорогу. Там ему пытаются помочь, мужики работают бегают с трубка и шланга и итд передайте по рации что б не топотили. Потерпите.
Передали. Прошло 5 минут кто то начал кричать че за нафиг. Опять трассу власти закрыли мы тут с голоду помрем на улице минус 30 уже. Я ему. Ты в уши долбишся?. Сказали же тебе причину пробки.
Ладно опять вроде успокоились. Прошло сново 5 мин, опять та же песня.
Ну нафиг. Выклю рацию слушать бред не хватит нервов.
Сижу в носу ковыряюсь. На форуме НГ)
Какой-то дядька стучит в дверь.
Брат у меня реф не работает. Че делать?.
Вижу южанин. Первая мысль. Ну наверно ДТ прихватило. Че там у тебя залито?. Он с Узбекистана едит.
Так подожди. Возможно у нас с тобой щас языковой барьер происходит. Дай мне 2 минуты, оденусь выйду посмотрю.
Смотрю. Реф труп. Куча ошибок на компе. Слушай а ты че везешь?.
Он, зелень петрушка, укроп. И давно ты увидел что у тебя проблема. Он ну знаю.
Ладно. Понял. Открываю. Смотрю темп там минус. 10.
Ого. Ты в курсе что это означает.
Он. Че?.
В смысле тебя это не как не беспокоит?.
Куда едешь?. Он в Москву.
А чё?.
Я ему я б на твоём месте уже туда бы не ехал. Зря километры наматаешь. Лучше езжай в Балхаш на сервис. И звони клиенту. Скорей всего твой товар не примут.
Он а че? Почему.
Ну вас нафиг.
Вот он в автошколе сдал на права зелёный ехай, красный стой. Все. И на этом всё закончилось.
Вот и скажите как его научить?
Передали. Прошло 5 минут кто то начал кричать че за нафиг. Опять трассу власти закрыли мы тут с голоду помрем на улице минус 30 уже. Я ему. Ты в уши долбишся?. Сказали же тебе причину пробки.
Ладно опять вроде успокоились. Прошло сново 5 мин, опять та же песня.
Ну нафиг. Выклю рацию слушать бред не хватит нервов.
Сижу в носу ковыряюсь. На форуме НГ)
Какой-то дядька стучит в дверь.
Брат у меня реф не работает. Че делать?.
Вижу южанин. Первая мысль. Ну наверно ДТ прихватило. Че там у тебя залито?. Он с Узбекистана едит.
Так подожди. Возможно у нас с тобой щас языковой барьер происходит. Дай мне 2 минуты, оденусь выйду посмотрю.
Смотрю. Реф труп. Куча ошибок на компе. Слушай а ты че везешь?.
Он, зелень петрушка, укроп. И давно ты увидел что у тебя проблема. Он ну знаю.
Ладно. Понял. Открываю. Смотрю темп там минус. 10.
Ого. Ты в курсе что это означает.
Он. Че?.
В смысле тебя это не как не беспокоит?.
Куда едешь?. Он в Москву.
А чё?.
Я ему я б на твоём месте уже туда бы не ехал. Зря километры наматаешь. Лучше езжай в Балхаш на сервис. И звони клиенту. Скорей всего твой товар не примут.
Он а че? Почему.
Ну вас нафиг.
Вот он в автошколе сдал на права зелёный ехай, красный стой. Все. И на этом всё закончилось.
Вот и скажите как его научить?
В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
Отправлено: 29.01.25 - 23:09
Цитата:
Как и с 111, ему люди объясняют годами, по кругу, что в открытую круглосуточно форточку улетают его деньги и деньги его соседей. Не понимает
Vit:
Вот и скажите как его научить?
Вот и скажите как его научить?
Как и с 111, ему люди объясняют годами, по кругу, что в открытую круглосуточно форточку улетают его деньги и деньги его соседей. Не понимает
-
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