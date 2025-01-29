Re: В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за...

Отправлено: - 22:54

Балхаш. Пробка. Стоим . Полиция проезжаем мимо и кричит в свой матюгальник. Ребята там спереди ваш колега замёрз. Поэтому перекрыли всю дорогу. Там ему пытаются помочь, мужики работают бегают с трубка и шланга и итд передайте по рации что б не топотили. Потерпите.



Передали. Прошло 5 минут кто то начал кричать че за нафиг. Опять трассу власти закрыли мы тут с голоду помрем на улице минус 30 уже. Я ему. Ты в уши долбишся?. Сказали же тебе причину пробки.

Ладно опять вроде успокоились. Прошло сново 5 мин, опять та же песня.

Ну нафиг. Выклю рацию слушать бред не хватит нервов.



Сижу в носу ковыряюсь. На форуме НГ)



Какой-то дядька стучит в дверь.



Брат у меня реф не работает. Че делать?.



Вижу южанин. Первая мысль. Ну наверно ДТ прихватило. Че там у тебя залито?. Он с Узбекистана едит.



Так подожди. Возможно у нас с тобой щас языковой барьер происходит. Дай мне 2 минуты, оденусь выйду посмотрю.



Смотрю. Реф труп. Куча ошибок на компе. Слушай а ты че везешь?.



Он, зелень петрушка, укроп. И давно ты увидел что у тебя проблема. Он ну знаю.



Ладно. Понял. Открываю. Смотрю темп там минус. 10.



Ого. Ты в курсе что это означает.



Он. Че?.



В смысле тебя это не как не беспокоит?.



Куда едешь?. Он в Москву.

А чё?.



Я ему я б на твоём месте уже туда бы не ехал. Зря километры наматаешь. Лучше езжай в Балхаш на сервис. И звони клиенту. Скорей всего твой товар не примут.



Он а че? Почему.



Ну вас нафиг.



Вот он в автошколе сдал на права зелёный ехай, красный стой. Все. И на этом всё закончилось.

Вот и скажите как его научить?