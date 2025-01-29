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≡ Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51025
Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил Токаев
Отправлено: 29.01.25 - 12:13
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Президент назвал эту задачу одной из срочных и подчеркнул необходимость принятия "самых решительных мер" для превращения крупных аэропортов страны в "международные конкурентоспособные хабы".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43157
Re: Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил...
Отправлено: 29.01.25 - 12:13
#1
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Не просто так, кто то заказал это сделать с последующим выкупом за копейки.
Американцы или китайцы?
Хотя могут и россияне, им денег девать некуда, везде санкции..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2047
Re: Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил...
Отправлено: 29.01.25 - 12:56
#2
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Планы наполеоновские.
Впрочем, как обычно в последние 30 лет...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7411
Re: Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил...
Отправлено: 29.01.25 - 13:04
#3
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Цитата///однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объёме в этом процессе",///

А, зачем: они прекрасно рубят бабки тут, не выходя за пределы страны: - стоимость авиаперелёта ЗАДРАЛИ, а сервиса - НИКАКОГО.
Что я раньше летал на кукурузнике в Кустанай, что сейчас в Астану на Боинге - ощущения по КАЧЕСТВУ - одни и те же - разница в цене.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6535
Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил Токаев
Отправлено: 29.01.25 - 21:03
#4
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Перспектива есть, создадут условия авиакомпаниям, доход в республиканский бюджет будет. Наверняка с привлечением зарубежных экспертов просчитали объем грузов и перевозочную способность. Также была информация, о том, что зарубежные транзитные транспортные борты, тоже будут обслуживать, предоставление аэропортов, заправка и.т.д.

В сентябре 2024 года, с Германией заключено соглашение о строительстве нового аэропорта в Хоргосе силами казахстанско-германского консорциума. В частности, с немецкой стороны, с компанией SKYHANSA. Как отмечается, проект предполагает трехэтапную программу строительства инфраструктуры аэропорта c пассажирским терминалом мощностью до 500 чел/час, топливного хранилища емкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год, создания авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развитие других туристических и торгово-развлекательных услуг.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 22:05]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6535
Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил Токаев
Отправлено: 29.01.25 - 21:19
#5
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Цитата:
Kairat stayer:
грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год...


Виталий, сегодня во флуде отмечал, что китайцы развернулись на границе, много чего построили, значит они заинтересованы в транспортировке своих товаров, в основном в Европу. Если, как указано выше 200 - 250 000 тонн грузов авиаперевозками переместят в Актау, уменьшается время перевозки товаров, далее по морю (транскаспийский коридор) в Азербайджан, далее железнодорожным транспортом - Грузию - страны Европы 8-) 8-) 8-).

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 22:20]
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