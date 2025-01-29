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[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 22:05]

Перспектива есть, создадут условия авиакомпаниям, доход в республиканский бюджет будет. Наверняка с привлечением зарубежных экспертов просчитали объем грузов и перевозочную способность. Также была информация, о том, что зарубежные транзитные транспортные борты, тоже будут обслуживать, предоставление аэропортов, заправка и.т.д.В сентябре 2024 года, с Германией заключено соглашение о строительстве нового аэропорта в Хоргосе силами казахстанско-германского консорциума. В частности, с немецкой стороны, с компанией SKYHANSA. Как отмечается, проект предполагает трехэтапную программу строительства инфраструктуры аэропорта c пассажирским терминалом мощностью до 500 чел/час, топливного хранилища емкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год, создания авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развитие других туристических и торгово-развлекательных услуг.Подробнее здесь: