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Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51025
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 11:58
Цена будет повышаться в зависимости от установленных пределов. Когда в Казахстане увеличат цены на бензин и сжиженный газ, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
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Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 17:24
Государство - это краник, регулирующий перераспределение доходов между бизнесом и населением. То есть без хорошего сантехника, желающего работать с этим дерьмом- никак... проблема у нас с сантехниками (экономистами)
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 17:27
Точно так же и этим долбанным НДС-ом и порогом до 15 000 000 тенге: - им чем создавать новые предприятия, новые рабочие места, новые налогопотоки, привлекать новые инвестиции - легче одним росчерком пера ПОДНЯТЬ налог на НДС... Для того чтобы что-то запускать нужна энергетика, дешевое электричество. За годы Тауэльсиздыка Казахстан не построил ни одной новой генерации электроэнергии, только старые вырабатывал. Даже дедушка Ленин начинал с электрификации всей страны...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43157
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 17:34
Я не знаю что такое НДС..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1353
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 18:56
Цитата:
Сюда по твоим постам везде и всюду, на любую тему, круглосуточно без перерывов на обед и сон, это единственное, чего ты не знаешь.
111:
Я не знаю что такое НДС
Я не знаю что такое НДС
Сюда по твоим постам везде и всюду, на любую тему, круглосуточно без перерывов на обед и сон, это единственное, чего ты не знаешь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7411
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 19:50
Цитата:
Дедушка Назарбаев строил ЭКСПО и ЛРТ, а дедушка Токаев начал электрофикацию всей страны: - будут строить ТРИ ТЭЦ с помощью России, и вроде вчера на сходняке, приняли решение создать( правда не начав ещё и первую АЭС) какой то атомный или ядерный кластер с помощью строительства ещё ДВУХ атомных электростанции, и что интересно: - без ПСЕВДО-референдума в рамках СЛЫШАЩЕГО государства ( так по крайней мере было заявлено про первый референдум и что такие вопросы будут приниматься исключительно только и только на основе ВСЕНАРОДНОГО волеизлияния).
Очевидно - вчерашний сходняк - это и есть ВСЕНАРОДНОЕ волеизлияние.
Наверное в связи с дефицитом гос.бюджета подобные мероприятия как референдум и прочие дела - не будут проводиться- всё равно РАЗВОРУЮТ.
[Исправлено: ACROS, 29.01.2025 - 20:52]
Михаил:
Даже дедушка Ленин начинал с электрификации всей страны...
Даже дедушка Ленин начинал с электрификации всей страны...
Дедушка Назарбаев строил ЭКСПО и ЛРТ, а дедушка Токаев начал электрофикацию всей страны: - будут строить ТРИ ТЭЦ с помощью России, и вроде вчера на сходняке, приняли решение создать( правда не начав ещё и первую АЭС) какой то атомный или ядерный кластер с помощью строительства ещё ДВУХ атомных электростанции, и что интересно: - без ПСЕВДО-референдума в рамках СЛЫШАЩЕГО государства ( так по крайней мере было заявлено про первый референдум и что такие вопросы будут приниматься исключительно только и только на основе ВСЕНАРОДНОГО волеизлияния).
Очевидно - вчерашний сходняк - это и есть ВСЕНАРОДНОЕ волеизлияние.
Наверное в связи с дефицитом гос.бюджета подобные мероприятия как референдум и прочие дела - не будут проводиться- всё равно РАЗВОРУЮТ.
[Исправлено: ACROS, 29.01.2025 - 20:52]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7411
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 20:11
Цитата:
Когда в 2000-х годах я переходил на НДС, то мне популярно обьяснили в налоговой, тогда так назывались нынешние ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: - это налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, то есть: - я земледелец, покупаю семена, технику, ГСМ, запчасти, гербициды, нанимаю рабочую силу и с помощью агротехнологии сею весной семена и получаю осенью зерно пшеницы, то есть - на ВСЁ что я купил и затратил я добавляю ДОБАВОЧНУЮ стоимость и продаю следующему по цепочке-мукомолу. Он то же в силу своего технологического процесса- мелет зерно и добавляя свою ДОБАВОЧНУЮ стоимость продаёт дальше - пекарю.
Пекарь испеча с моего зерна и с муки мельника булку хлеба и добавив свою ДОБАВОЧНУЮ стоимость продаёт эту булку Добринцову.
И на этом ВСЁ - дальше идёт простое ПРОКРУЧИВАНИЕ денег затраченных предыдущими товаропроизводителями с ТОРГОВОЙ наценкой - ведь все последующие участники этой цепочки НЕ СОЗДАЮТ добавочную стоимость, не производя с булкой хлеба никаких технологических действии. Добринцов и его коллеги, может перепродовать эту булку хлеба многократно раз, но они не будут создавать ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, у них это будет ТОРГОВАЯ наценка.
И как правило с НДС-ом работают исключительно производственники, редко торгаши и сфера услуг, не считая КРУПНЫХ имеющих почти МОНОПОЛЬНОЕ действие в определённом регионе и налоговики ввели для МСБ этот вид налога ИСКУССТВЕННО с целью получение дохода в бюджет.
[Исправлено: ACROS, 29.01.2025 - 21:14]
111:
что такое НДС..
что такое НДС..
Когда в 2000-х годах я переходил на НДС, то мне популярно обьяснили в налоговой, тогда так назывались нынешние ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: - это налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, то есть: - я земледелец, покупаю семена, технику, ГСМ, запчасти, гербициды, нанимаю рабочую силу и с помощью агротехнологии сею весной семена и получаю осенью зерно пшеницы, то есть - на ВСЁ что я купил и затратил я добавляю ДОБАВОЧНУЮ стоимость и продаю следующему по цепочке-мукомолу. Он то же в силу своего технологического процесса- мелет зерно и добавляя свою ДОБАВОЧНУЮ стоимость продаёт дальше - пекарю.
Пекарь испеча с моего зерна и с муки мельника булку хлеба и добавив свою ДОБАВОЧНУЮ стоимость продаёт эту булку Добринцову.
И на этом ВСЁ - дальше идёт простое ПРОКРУЧИВАНИЕ денег затраченных предыдущими товаропроизводителями с ТОРГОВОЙ наценкой - ведь все последующие участники этой цепочки НЕ СОЗДАЮТ добавочную стоимость, не производя с булкой хлеба никаких технологических действии. Добринцов и его коллеги, может перепродовать эту булку хлеба многократно раз, но они не будут создавать ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, у них это будет ТОРГОВАЯ наценка.
И как правило с НДС-ом работают исключительно производственники, редко торгаши и сфера услуг, не считая КРУПНЫХ имеющих почти МОНОПОЛЬНОЕ действие в определённом регионе и налоговики ввели для МСБ этот вид налога ИСКУССТВЕННО с целью получение дохода в бюджет.
[Исправлено: ACROS, 29.01.2025 - 21:14]
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