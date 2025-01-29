Отправлено: - 20:11

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что такое НДС..

[Исправлено: ACROS, 29.01.2025 - 21:14]

Цитата:Когда в 2000-х годах я переходил на НДС, то мне популярно обьяснили в налоговой, тогда так назывались нынешние ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: - это налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, то есть: - я земледелец, покупаю семена, технику, ГСМ, запчасти, гербициды, нанимаю рабочую силу и с помощью агротехнологии сею весной семена и получаю осенью зерно пшеницы, то есть - на ВСЁ что я купил и затратил я добавляю ДОБАВОЧНУЮ стоимость и продаю следующему по цепочке-мукомолу. Он то же в силу своего технологического процесса- мелет зерно и добавляя свою ДОБАВОЧНУЮ стоимость продаёт дальше - пекарю.Пекарь испеча с моего зерна и с муки мельника булку хлеба и добавив свою ДОБАВОЧНУЮ стоимость продаёт эту булку Добринцову.И на этом ВСЁ - дальше идёт простое ПРОКРУЧИВАНИЕ денег затраченных предыдущими товаропроизводителями с ТОРГОВОЙ наценкой - ведь все последующие участники этой цепочки НЕ СОЗДАЮТ добавочную стоимость, не производя с булкой хлеба никаких технологических действии. Добринцов и его коллеги, может перепродовать эту булку хлеба многократно раз, но они не будут создавать ДОБАВЛЕННУЮ стоимость, у них это будет ТОРГОВАЯ наценка.И как правило с НДС-ом работают исключительно производственники, редко торгаши и сфера услуг, не считая КРУПНЫХ имеющих почти МОНОПОЛЬНОЕ действие в определённом регионе и налоговики ввели для МСБ этот вид налога ИСКУССТВЕННО с целью получение дохода в бюджет.