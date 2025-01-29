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Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51025
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 19:16
Мажилисмен Нартай Сарсенгалиев в своём депутатском запросе потребовал отменить штраф за прогрев машины более 5 минут. Он считает, что власти сначала должны навести порядок на заводах, "выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов".
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Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:16
Цитата:
И КТЭК надо проверить, топят слишком сильно, сжигая тонны мазута, а люди мучаются от жары с открытыми окнами, температура +28 годами держится зимой в холодную погоду.
Он считает, что власти сначала должны навести порядок на заводах, "выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов",
И КТЭК надо проверить, топят слишком сильно, сжигая тонны мазута, а люди мучаются от жары с открытыми окнами, температура +28 годами держится зимой в холодную погоду.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 201
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:22
Закон о 5 минутном прогреве могли принять только люди далёкие от цивилизации, возможно прибывшие к нам на машине времени с 14 века! Либо люди ТЕХНИЧЕСКИ АБСОРЛЮТНО БЕЗГРАМОТНЫЕ! Не имеющие представления о том что такое двигатель внутреннего сгорания, и как он устроен. то есть люди не имеющие среднего образования, так как всё это изучалось в рамках программы среднего образования на уроках физики!
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:30
Цитата:
Так и есть - они прибыли, вернее их прислали на верблюдах и лошадях ( в 14 веке не было авто и прогревать было нечего) акимы областей и они не разбираются в ДВС, так как не имеют среднего образования, у них у всех высшее и как правило- БОЛАШАКОВСКОЕ.
ZanoZOV:
возможно прибывшие к нам на машине времени с 14 века!
возможно прибывшие к нам на машине времени с 14 века!
Так и есть - они прибыли, вернее их прислали на верблюдах и лошадях ( в 14 веке не было авто и прогревать было нечего) акимы областей и они не разбираются в ДВС, так как не имеют среднего образования, у них у всех высшее и как правило- БОЛАШАКОВСКОЕ.
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:35
Цитата:
Это их работа: - чем БОЛЬШЕ сожгут, тем больше ПРИБЫЛИ.
А, насчёт экологии и её норм: - глупость и блажь это для Казахстана, главное: - принять, освоить, и отчитаться.
maxsaf:
топят слишком сильно, сжигая тонны мазута,
топят слишком сильно, сжигая тонны мазута,
Это их работа: - чем БОЛЬШЕ сожгут, тем больше ПРИБЫЛИ.
А, насчёт экологии и её норм: - глупость и блажь это для Казахстана, главное: - принять, освоить, и отчитаться.
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 19:38
Цитата://Мажилисмены потребовали//
Название какое ГРОМКОЕ: - мажилисмены - всего то один отличился, нельзя было так и написать: - МАЖИЛИСМЕН.
Название какое ГРОМКОЕ: - мажилисмены - всего то один отличился, нельзя было так и написать: - МАЖИЛИСМЕН.
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 19:54
Цитата:
Значит правильно мажлисмен сказал, зачем простой народ экологическими нормами кошмарить, и если большие предприятия о них не заботятся. КТЭК, хватит мазут жечь и улицу топить - за бугром уже дышать нечем из-за вас
ACROS:
Это их работа: - чем БОЛЬШЕ сожгут, тем больше ПРИБЫЛИ. А, насчёт экологии и её норм: - глупость и блажь это для Казахстана, главное: - принять, освоить, и отчитаться.
Это их работа: - чем БОЛЬШЕ сожгут, тем больше ПРИБЫЛИ. А, насчёт экологии и её норм: - глупость и блажь это для Казахстана, главное: - принять, освоить, и отчитаться.
Значит правильно мажлисмен сказал, зачем простой народ экологическими нормами кошмарить, и если большие предприятия о них не заботятся. КТЭК, хватит мазут жечь и улицу топить - за бугром уже дышать нечем из-за вас
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 20:08
Цитата:
Они то разбираются, просто их машины стоят в отапливаемых гаражах, и они понятия не имеют, что такое завести машину в -30С
ACROS:
акимы областей и они не разбираются в ДВС
акимы областей и они не разбираются в ДВС
Они то разбираются, просто их машины стоят в отапливаемых гаражах, и они понятия не имеют, что такое завести машину в -30С
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 29.01.25 - 20:24
Цитата:
Значит: пора на Родину.
Цитата:
Речь идёт про депутатов.
Акимы и министры - им по любому хватает ПЯТЬ минут- не моргнув ни одним глазом они заведут хоть в гараже хоть на улице.
maxsaf:
за бугром уже дышать нечем из-за вас
за бугром уже дышать нечем из-за вас
Значит: пора на Родину.
Цитата:
maxsaf:
Они то разбираются,
Они то разбираются,
Речь идёт про депутатов.
Акимы и министры - им по любому хватает ПЯТЬ минут- не моргнув ни одним глазом они заведут хоть в гараже хоть на улице.
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