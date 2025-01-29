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ACROS:

Это их работа: - чем БОЛЬШЕ сожгут, тем больше ПРИБЫЛИ. А, насчёт экологии и её норм: - глупость и блажь это для Казахстана, главное: - принять, освоить, и отчитаться.

Цитата:Значит правильно мажлисмен сказал, зачем простой народ экологическими нормами кошмарить, и если большие предприятия о них не заботятся. КТЭК, хватит мазут жечь и улицу топить - за бугром уже дышать нечем из-за вас