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≡ В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51022
В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за нарушений их выпускников
Отправлено: 29.01.25 - 16:22
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Депутат Мажилиса Данабек Исабеков предложил лишать лицензий автошколы, чьи выпускники нарушают правила дорожного движения (ПДД) и допускают аварии на дорогах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Re: В Казахстане предложили лишать автошколы лицензий из-за...
Отправлено: 29.01.25 - 16:22
#1
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Цитата:
Мы считаем важным, чтобы система образования предоставляла школам специальные факультативные курсы, обучающие


Совершенно верно!
Но с одним условием.
Если например очередной выпускник Болашака из школы Назарбаева или алматинских ВУЗов для ВиАйПи проворовался и накосячил, отбирать лицензию и у них.
А еще лучше это правило применить и к детским садам, выпускники которых наворовали или брали взятки и тд..
А вот от туда можно прийти в роддома, и предъявить - Что же вы с.ки делаете и начать штрафовать и закрывать их.
Совершенная идиллия!
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