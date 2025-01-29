Отправлено: - 16:22

Мы считаем важным, чтобы система образования предоставляла школам специальные факультативные курсы, обучающие

Цитата:Совершенно верно!Но с одним условием.Если например очередной выпускник Болашака из школы Назарбаева или алматинских ВУЗов для ВиАйПи проворовался и накосячил, отбирать лицензию и у них.А еще лучше это правило применить и к детским садам, выпускники которых наворовали или брали взятки и тд..А вот от туда можно прийти в роддома, и предъявить - Что же вы с.ки делаете и начать штрафовать и закрывать их.Совершенная идиллия!