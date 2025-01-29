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≡ Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51022
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 11:58
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Цена будет повышаться в зависимости от установленных пределов. Когда в Казахстане увеличат цены на бензин и сжиженный газ, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 11:58
#1
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Можно было бы и не писать статьи об этом, каждый месяц все дорожает и дорожает и конца края нет тому, чем сейчас занимается наш Орган, не экономикой, а тупым поднятием цен..
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
274
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 11:58
#2
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Суки, задолбали. Нефть дешевеет,а бензин дорожает,у нас как всегда. Всё жрут не нажрутся
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7404
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 11:59
#3
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Саба, проконсультируйте: сжиженный газ - это автогаз, а товарный газ - это бытовой внутри домов и квартир - так ?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7404
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 12:11
#4
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Цитата:
Охотник:
Суки, задолбали.


Суки - это очевидно - Бектенев с Токаевым, так ??

Цитата:
Охотник:
бензин дорожает,у нас как всегда


Вам же обьяснили - что это не рост цен, а борьба с нелегальным перетоком бензина в соседние государства с помощью 20-литровой канистры.

У погранцов и таможенников НЕТ возможности , да и особого ЖЕЛАНИЯ, бороться с этим воровством, вот и переложили это на ПЛЕЧИ народа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 13:15
#5
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Да, сам Токаев этим занимается


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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1117
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 13:20
#6
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Ну вывозят за рубеж. Продаем? Выигрываем в деньгах? Да.
Или ждем очередной январь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16021
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 13:38
#7
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Смотрите что происходит. Мясо дорожает, эти начинают запрет придумывать. Хлеб., бензин и тд.
Я раньше думал ну раз что то пользуется спросом, торгуйте, бабки делайте. Наоборот помогите им раз мы что то научились делать.
А нет же. Болошаковцев в Лондоне научили другому. Запретить, закрыть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 13:40
#8
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Вслед за русскими, нас призвали тоже затянуть по туже пояса..
И это на самом верху..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16021
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 13:58
#9
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Шляпа это всё. Марикджан со своими выбросами. Короновирус Наши там че то запретили муку. Вы че творите. Даже в великую войну такое не происходило. Че? Союз говорите?)
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
217
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 14:15
#10
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Не знаю, кто и как вывозит, по незнанию выехал на границу на Кайрак, с 20 литровой канистрой дизеля, оформили административку, завернули от границы, пришлось вернуться, вылить и опять отстоять очередь. На все про все ушло 4 часа дополнительных. просто ищут ПОВОД чтобы поднять цены. А возят , уверяю, не канистрами- цистернами и на этом зарабатывают. Только кто это делает- в доле с теми, кто пропускает на самом высоком уровне...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7404
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 14:27
#11
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Цитата:
Михаил:
Только кто это делает- в доле с теми, кто пропускает на самом высоком уровне..


А, то никто не знает: - точно так же как и с наркотой борются- кто их крышует ??
Те же кто и борется.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16021
Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 14:30
#12
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Цитата:
Михаил:
Можно 20 тонн какоина провести. Я так в шутку. Много есть нюансов. Эти ваши 20 литров не о чем). Пр желании можно тупо зубы заговорить. Дурака включить.. Много чего можно придумать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 16:16
#13
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То что аывозят, народ тут не виноват, зачем Токаеву столько полиции, армия и остальные президентские силовики?
Пусть идут и ловят тех, кто вывезет больше 20ти литров или больше пяти литров бензина, замеряют и тд, штрафуют наконец.
Создадут закон о пяти литрах и тд.
Они что там, с дуба рухнули и хотят просто повысить?
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7404
Re: Бензин в Казахстане подорoжает в феврале
Отправлено: 29.01.25 - 16:55
#14
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Цитата:
111:
хотят просто повысить?


В последнее время Правительство вообще перестало работать: - им легче повесить на шею народа, чем САМИМ бороться с перетоками ГСМ, потому что БЕСПОЛЕЗНО, так как ОНИ сами это и крышуют.

Точно так же и этим долбанным НДС-ом и порогом до 15 000 000 тенге: - им чем создавать новые предприятия, новые рабочие места, новые налогопотоки, привлекать новые инвестиции - легче одним росчерком пера ПОДНЯТЬ налог на НДС, опустить этот пресловутый порог и более 300 000 предпринимателей заставить заплатить НЕХВАТАЮЩИЕ - 6 000 000 000 000 - 7 000 000 000 000 тенге в бюджет.
Зачем утруждать и что то придумывать: - всё равно эти же министры через полгода - год уйдут и после них - хоть трава не расти.
Временщики - они и есть временщики.
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