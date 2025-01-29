Смотрите что происходит. Мясо дорожает, эти начинают запрет придумывать. Хлеб., бензин и тд. Я раньше думал ну раз что то пользуется спросом, торгуйте, бабки делайте. Наоборот помогите им раз мы что то научились делать. А нет же. Болошаковцев в Лондоне научили другому. Запретить, закрыть.
Не знаю, кто и как вывозит, по незнанию выехал на границу на Кайрак, с 20 литровой канистрой дизеля, оформили административку, завернули от границы, пришлось вернуться, вылить и опять отстоять очередь. На все про все ушло 4 часа дополнительных. просто ищут ПОВОД чтобы поднять цены. А возят , уверяю, не канистрами- цистернами и на этом зарабатывают. Только кто это делает- в доле с теми, кто пропускает на самом высоком уровне...
То что аывозят, народ тут не виноват, зачем Токаеву столько полиции, армия и остальные президентские силовики? Пусть идут и ловят тех, кто вывезет больше 20ти литров или больше пяти литров бензина, замеряют и тд, штрафуют наконец. Создадут закон о пяти литрах и тд. Они что там, с дуба рухнули и хотят просто повысить?
В последнее время Правительство вообще перестало работать: - им легче повесить на шею народа, чем САМИМ бороться с перетоками ГСМ, потому что БЕСПОЛЕЗНО, так как ОНИ сами это и крышуют.
Точно так же и этим долбанным НДС-ом и порогом до 15 000 000 тенге: - им чем создавать новые предприятия, новые рабочие места, новые налогопотоки, привлекать новые инвестиции - легче одним росчерком пера ПОДНЯТЬ налог на НДС, опустить этот пресловутый порог и более 300 000 предпринимателей заставить заплатить НЕХВАТАЮЩИЕ - 6 000 000 000 000 - 7 000 000 000 000 тенге в бюджет. Зачем утруждать и что то придумывать: - всё равно эти же министры через полгода - год уйдут и после них - хоть трава не расти. Временщики - они и есть временщики.
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