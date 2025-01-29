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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7404
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:14
#1981
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Цитата:
111:
Переиграл самого Назеке,


Нет, не об этом - КТО и КАК там на верху захватит золотой унитаз- мне нет до этого НИКАКОГО дела.

Я про экономику.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:20
#1982
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Цитата:
ACROS:
Я про экономику.

Был бы Назарбаев, экономика бы была лучше.
Тот был политиком мирового уровня, хоть был и посмешищем, а этот же присосался к соске Путина и никак не оторвать..
Они гниют там от войны, но и мы обязаны тут гнить вместе с ними, хотя войны у нас нет..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7404
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:26
#1983
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Цитата:
111:
Был бы Назарбаев, экономика бы была лучше


Не зря он сказал: "....держитесь за меня, следующий ХУЖЕ будет..."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 13:18
#1984
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Цитата:
ACROS:
держитесь за меня, следующий ХУЖЕ будет..."

Куда уж хуже.
Как оказалось, всегда есть куда
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 13:27
#1985
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Что в мире делается..
В России стали востребованы девушки без глаз, без рук, без ног и с оторванными так сказать грудями и карлики.
Особенно гоняются за инвалидками колясочницами, и очередь на них идет несколько недель.
Получают такие дэвушки от 8ми до 13ти тысяч рублей в час..
И теперь бедные проститутки, на которых уже очереди нет, покупают коляски, ранят себе ноги и подрабатывают как инвалидки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 13:50
#1986
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Умом Россию не понять
Пока не выпьешь ты ноль пять..


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 13:51
#1987
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Всем мира, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!

Да уж, на днях Скептик поддавшись пропагандистским медиа, с ликованием опубликовал информацию, что якобы в США начали сбор подписей в поддержку отделения Калифорний, в целом, как говорит Виталий, всё оказалось шляпой или дезинформацией :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:




[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 14:52]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 13:57
#1988
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Цитата:
111:
Умом Россию не понять
Пока не выпьешь ты ноль пять..


Вот кому выгодно продолжение войны,
в случае гибели второго, получит выплаты,
если конечно брак официально зарегистрирован
и третьего будет искать :-o :-o :-o.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 14:04
#1989
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот кому выгодно продолжение войны

Китай вот эти я смотрю прям.
Такое впечатление что они знали что так произойдёт. Подготовились. Настроили там у себя кучу складов. Я такое даже в Европе не видел. Эти прям ждали с распортетыми руками. Да че там. Смотрите сами затащили авто, телефоны и тд. Все одноразовое.

Таможня на крутейшая.. Огромная площадь на Тыщу машин. Готовились на такую логистику?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 14:09
#1990
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Цитата:
Vit:
Китай вот эти я смотрю прям. Такое впечатление что они знали что так произойдёт. Подготовились. Настроили там у себя кучу складов. Я такое даже в Европе не видел. Эти прям ждали с распортетыми руками. Да че там. Смотрите сами затащили авто, телефоны и тд. Все одноразовое. Таможня на крутейшая..

Огромная площадь на Тыщу машин. Готовились на такую логистику?


Виталий, они специально не готовились. Просто пользуются случаем, чтобы поднять свою экономику. ТНП, полупроводники двойного назначения, станки и.т.д продают, дешёвое сырьё нефть, газ, металлопрокат, лес и.т.д. приобретают. Технологии у китайцев хорошо развиты, из того же леса, производят мебель и экспортируют по всему миру. Мне кажется всё таки в цивилизованные страны, они экспортируют более качественные товары, какие-то лицензионные, брендовые, как мы говорим фабричные и заводские. У них экспорт (продают) в США и Европу больше, чем они оттуда импортируют (завозят), неоднократно на форуме отмечал.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 15:26]

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 17:20]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 14:23
#1991
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Цитата:
Vit:
Такое впечатление что они знали что так произойдёт.


Цитата:
Kairat stayer:
Вот кому выгодно продолжение войны, в случае гибели второго, получит выплаты, если конечно брак официально зарегистрирован и третьего будет искать .


Война и его продолжение, получается выгодна вдовушкам.

Также выгодна гражданам работающим на оборонных заводах, где платят в разы больше. Штампуй военную технику и боеприпасы и шикуй.

Она выгодна контрактникам, вроде в отдельных регионах, подняли за подписание контракта для участия в СВО (войне) до 4 миллионов рублей. В последнем случае, может быть билет в одну сторону, оказаться удобрением святой украинской земли. Защита Родины, в моём понимании подразумевает - защиту своей земли, самой дорогой и прекрасной, как казахи говорят - это та земля где родился и из пупка при рождении текла твоя кровь, где жили и проживают твои предки тысячи лет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 14:31
#1992
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Цитата:
Vit:
Китай вот эти я смотрю прям. Такое впечатление что они знали что так произойдёт. Подготовились. Настроили там у себя кучу складов. Я такое даже в Европе не видел. Эти прям ждали с распортетыми руками. Да че там. Смотрите сами затащили авто, телефоны и тд. Все одноразовое.


Получается, на данном этапе Китай тоже выгодоприобретатель, ранее как-то отмечали, полторы миллиарда граждан нужно кормить, обувать и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 15:43
#1993
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Цитата:
Vit:
Таможня на крутейшая.. Огромная площадь на Тыщу машин. Готовились на такую логистику?


Удивляет конечно, у них различных технологий достаточно, продвинутые, в кратчайшие сроки, много чего могут построить.

Даже взять для примера, тех-же бедуинов, это кочевые народы, проживавшие в Аравийских пустынях, таких как Сахара и Аравийский полуостров. До середины 20 века они разводили скот (верблюдов, овец и коз), передвигались на верблюдах и использовали навыки выживания в крайне жестких условиях пустыни. Им трудно было обеспечить себя водой, едой и своих животных.

После открытия нефтяных месторождений, как отметил выше, они начали бурно развиваться. Они поняли самое главное, нефть же не вечно будут добывать, поэтому начали инвестировать в туризм, развивать инфраструктуру, сервис и.т.д.

В настоявшее время используют технологии для создания искусственных островов, которые в конечном итоге превращаются в оазисы, с множеством удобств и зеленых насаждений. В том же Дубае реализованы проекты, ставшие мировыми показателями примеров применения инженерных достижений. Самыми знаменитыми изобретениями является проекты - Пальмовые острова: Пальма Джумейра, Пальма Джебель Али и Пальма Дейра, на этих островах были созданы огромное количество зелёных парков, водоемов, которые делают их настоящими оазисами пустыни. Технологии орошения и опреснения воды используются для сохранения растительности, острова окружены роскошными курортами, жилыми комплексами, торговыми центрами и ресторанами и.т.д. которые привлекают туристов со всего мира 8-) 8-) 8-) .

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 16:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 16:00
#1994
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Цитата:
Kairat stayer:
Война и его продолжение, получается выгодна вдовушкам.

Война дело молодых..
Да, и выгодна получается всем
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43147
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 16:03
#1995
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Цитата:
Kairat stayer:
Получается, на данном этапе Китай тоже

Китаю, Индии, Беларуссии или Республике Беларусь..
Ну и нам тоже.
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