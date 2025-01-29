Отправлено: - 14:09

Vit:

Китай вот эти я смотрю прям. Такое впечатление что они знали что так произойдёт. Подготовились. Настроили там у себя кучу складов. Я такое даже в Европе не видел. Эти прям ждали с распортетыми руками. Да че там. Смотрите сами затащили авто, телефоны и тд. Все одноразовое. Таможня на крутейшая..



Огромная площадь на Тыщу машин. Готовились на такую логистику?

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 15:26]

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2025 - 17:20]

Цитата:Виталий, они специально не готовились. Просто пользуются случаем, чтобы поднять свою экономику. ТНП, полупроводники двойного назначения, станки и.т.д продают, дешёвое сырьё нефть, газ, металлопрокат, лес и.т.д. приобретают. Технологии у китайцев хорошо развиты, из того же леса, производят мебель и экспортируют по всему миру. Мне кажется всё таки в цивилизованные страны, они экспортируют более качественные товары, какие-то лицензионные, брендовые, как мы говорим фабричные и заводские. У них экспорт (продают) в США и Европу больше, чем они оттуда импортируют (завозят), неоднократно на форуме отмечал.