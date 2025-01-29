Re: Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил...

Отправлено: - 13:04

Цитата///однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объёме в этом процессе",///



А, зачем: они прекрасно рубят бабки тут, не выходя за пределы страны: - стоимость авиаперелёта ЗАДРАЛИ, а сервиса - НИКАКОГО.

Что я раньше летал на кукурузнике в Кустанай, что сейчас в Астану на Боинге - ощущения по КАЧЕСТВУ - одни и те же - разница в цене.