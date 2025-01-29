НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил Токаев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51021
Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил Токаев
Отправлено: 29.01.25 - 12:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент назвал эту задачу одной из срочных и подчеркнул необходимость принятия "самых решительных мер" для превращения крупных аэропортов страны в "международные конкурентоспособные хабы".
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43135
Re: Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил...
Отправлено: 29.01.25 - 12:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не просто так, кто то заказал это сделать с последующим выкупом за копейки.
Американцы или китайцы?
Хотя могут и россияне, им денег девать некуда, везде санкции..
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2047
Re: Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил...
Отправлено: 29.01.25 - 12:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Планы наполеоновские.
Впрочем, как обычно в последние 30 лет...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7402
Re: Срочно создать в Казахстане международный аэрохаб поручил...
Отправлено: 29.01.25 - 13:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата///однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объёме в этом процессе",///

А, зачем: они прекрасно рубят бабки тут, не выходя за пределы страны: - стоимость авиаперелёта ЗАДРАЛИ, а сервиса - НИКАКОГО.
Что я раньше летал на кукурузнике в Кустанай, что сейчас в Астану на Боинге - ощущения по КАЧЕСТВУ - одни и те же - разница в цене.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS