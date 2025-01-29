НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 132 из 133«1...130131132133»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6922
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:27
#1966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто то говорит, нет вас никогда и не было как народа и ваши земли это исконно мои земли, которые надо вернуть (так Скептик думает, опустим про народ, про земли точно)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:27
#1967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
но враг то тут, он уже пришёл и хочет убить тебя! Что ты будешь делать?

Он будет ждать гражданство, три года.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26354
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:27
#1968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
хочет убить тебя! Что ты будешь делать?

Акрос уже все пояснил, в ветке про кражу куртки, очень наглядно и красочно.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1181
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:29
#1969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Ага Поэтому при русском Сталине Грузия из захалустья стала единым гос курортом

Ога, при этом у Сталина после смерти была произведена опись его личных вещей, скромность и аскетизм удивил даже тех, кто много лет работал рядом с ним.
• Блокнот серого цвета.• Красная записная книжка.• 67 листов заметок на отдельных страницах.• 5 курительных трубок, 4 коробки с табаком и другими приспособлениями для курения.• 2 белых кителя.• 2 серых кителя.• 10 пар брюк.• Коробка нижнего белья.• Сберегательная книжка с 900 рублями.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:31
#1970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зачем, тебя уже давно тут победили, ещё в 12м году тут та же тема была, один в один, ты видимо всю жизнь улицу топишь. Хорошие были времена, с тобой тогда не сюсюкались,

О, вспомнил, от ненависти какой то?
Годами держишь зло, то есть десятилетиями?
Шайками нападали вы на меня одного и пытались выжить как всегда, да что то у вас не получалось и ныли потом без повода, жалуясь на меня.
А теперь хочешь вспомнить какие вы были подлецы и за глаза все делали?
Стыдиться надо этого, стыдиться..
Особенно тем, кто говорит что сюда пришел развлекаться, но от злобы тут десятилетиями бесится просто..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6922
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:31
#1971
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Акрос уже

В этом вопросе я с Акрос не согласен иногда достоинство стоит жизни, что то громкие слова я сказал, но как то так меня родители учили.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16017
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:32
#1972
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Что ты будешь делать?

Всё уже поздники. Люди которые имеют по 5 высших не могут понят че теперь делать. Даже Трамп намекнул. Война эта изначально не должна была произойти..
Теперь не кто не знает.
Даже тут мы не можем прийти к чемуто.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26354
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:33
#1973
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
иногда достоинство стоит жизни

Ну значит такой выбор был сделан. Результат - потерянные жизни. А надо было Акроса слушать, а не Зеленского.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26354
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:37
#1974
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
О, вспомнил, от ненависти какой то?

Не, меня тут тогда ещё не было, тебе и без меня тут несладко пришлось :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:41
#1975
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не, меня тут тогда ещё не было

Ладно то уже сочинять, мой любимый аноним, вас тут немного осталось.
Живи с миром, коли в споре проигрываешь.
Учись так жить.
А то смотрю бесишься, по всякому исходишь за проигрыш и пытаешься ухватиться за соломинку.
Если тебе так больно, то давай скажем что ты выиграл, похлопаем тебе в ладоши.
Ведь тебе это важно так..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:46
#1976
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не, меня тут тогда ещё не было,

У вас анонимов одна и та же песня - Миня тут не была и я ни я..
Заметил что только я один тогда не боялся подписываться своими никами и не скрывался как вы трусливо?
С 2006го года..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:50
#1977
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда да, спокойно обзывали помню друг друга на нацпочве и оскорбляли типа, но всем нравилось.
Действительно было хорошее время, и никто главное ни кого ментами и судами не запугивал.
Кроме не земляка вроде, он начал эту байду после 10го годика.
А потом понеслась заваруха..
Как молоды мы были.
Хорошо хоть война, есть о чем поговорить..

[Исправлено: 111, 29.01.2025 - 12:56]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:03
#1978
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ашибки еще посмотри, запятые, ведь ты проиграв спор, потом от бессилья какого то кидаешься на второстепенные вещи, и побеждая как тебе кажется уже в каких то второстепенных вещах, ты Благостно назначаешь себя Победителем!
"Все" должны рукопоескать тебе!
Странно, что ты в форточке еще о ценниках не заговорил..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:04
#1979
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хорошо хоть война, есть о чем поговорить..


И про рост цен на автогаз, на бензин и на НДС и на порог в 15 000 000 тенге.
Я об этом предупреждал, ещё то, когда Токаев начал заигрывать с населением и бизнессом с 2019 года.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:07
#1980
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Я об этом предупреждал,

Переиграл самого Назеке, который поздно очухался и начал захватывать власть и не получилось..
Профайл
Страница 132 из 133«1...130131132133»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS