Отправлено: - 11:31

maxsaf:

Зачем, тебя уже давно тут победили, ещё в 12м году тут та же тема была, один в один, ты видимо всю жизнь улицу топишь. Хорошие были времена, с тобой тогда не сюсюкались,

Цитата:О, вспомнил, от ненависти какой то?Годами держишь зло, то есть десятилетиями?Шайками нападали вы на меня одного и пытались выжить как всегда, да что то у вас не получалось и ныли потом без повода, жалуясь на меня.А теперь хочешь вспомнить какие вы были подлецы и за глаза все делали?Стыдиться надо этого, стыдиться..Особенно тем, кто говорит что сюда пришел развлекаться, но от злобы тут десятилетиями бесится просто..