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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6922
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:27
А кто то говорит, нет вас никогда и не было как народа и ваши земли это исконно мои земли, которые надо вернуть (так Скептик думает, опустим про народ, про земли точно)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:27
Цитата:
Он будет ждать гражданство, три года.
saba:
но враг то тут, он уже пришёл и хочет убить тебя! Что ты будешь делать?
но враг то тут, он уже пришёл и хочет убить тебя! Что ты будешь делать?
Он будет ждать гражданство, три года.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:27
Цитата:
Акрос уже все пояснил, в ветке про кражу куртки, очень наглядно и красочно.
saba:
хочет убить тебя! Что ты будешь делать?
хочет убить тебя! Что ты будешь делать?
Акрос уже все пояснил, в ветке про кражу куртки, очень наглядно и красочно.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 1181
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:29
Цитата:
Ога, при этом у Сталина после смерти была произведена опись его личных вещей, скромность и аскетизм удивил даже тех, кто много лет работал рядом с ним.
• Блокнот серого цвета.• Красная записная книжка.• 67 листов заметок на отдельных страницах.• 5 курительных трубок, 4 коробки с табаком и другими приспособлениями для курения.• 2 белых кителя.• 2 серых кителя.• 10 пар брюк.• Коробка нижнего белья.• Сберегательная книжка с 900 рублями.
abaika95: Ага Поэтому при русском Сталине Грузия из захалустья стала единым гос курортом
Ога, при этом у Сталина после смерти была произведена опись его личных вещей, скромность и аскетизм удивил даже тех, кто много лет работал рядом с ним.
• Блокнот серого цвета.• Красная записная книжка.• 67 листов заметок на отдельных страницах.• 5 курительных трубок, 4 коробки с табаком и другими приспособлениями для курения.• 2 белых кителя.• 2 серых кителя.• 10 пар брюк.• Коробка нижнего белья.• Сберегательная книжка с 900 рублями.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:31
Цитата:
О, вспомнил, от ненависти какой то?
Годами держишь зло, то есть десятилетиями?
Шайками нападали вы на меня одного и пытались выжить как всегда, да что то у вас не получалось и ныли потом без повода, жалуясь на меня.
А теперь хочешь вспомнить какие вы были подлецы и за глаза все делали?
Стыдиться надо этого, стыдиться..
Особенно тем, кто говорит что сюда пришел развлекаться, но от злобы тут десятилетиями бесится просто..
maxsaf:
Зачем, тебя уже давно тут победили, ещё в 12м году тут та же тема была, один в один, ты видимо всю жизнь улицу топишь. Хорошие были времена, с тобой тогда не сюсюкались,
Зачем, тебя уже давно тут победили, ещё в 12м году тут та же тема была, один в один, ты видимо всю жизнь улицу топишь. Хорошие были времена, с тобой тогда не сюсюкались,
О, вспомнил, от ненависти какой то?
Годами держишь зло, то есть десятилетиями?
Шайками нападали вы на меня одного и пытались выжить как всегда, да что то у вас не получалось и ныли потом без повода, жалуясь на меня.
А теперь хочешь вспомнить какие вы были подлецы и за глаза все делали?
Стыдиться надо этого, стыдиться..
Особенно тем, кто говорит что сюда пришел развлекаться, но от злобы тут десятилетиями бесится просто..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6922
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:31
Цитата:
В этом вопросе я с Акрос не согласен иногда достоинство стоит жизни, что то громкие слова я сказал, но как то так меня родители учили.
maxsaf:
Акрос уже
Акрос уже
В этом вопросе я с Акрос не согласен иногда достоинство стоит жизни, что то громкие слова я сказал, но как то так меня родители учили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16017
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:32
Цитата:
Всё уже поздники. Люди которые имеют по 5 высших не могут понят че теперь делать. Даже Трамп намекнул. Война эта изначально не должна была произойти..
Теперь не кто не знает.
Даже тут мы не можем прийти к чемуто.
saba:
Что ты будешь делать?
Что ты будешь делать?
Всё уже поздники. Люди которые имеют по 5 высших не могут понят че теперь делать. Даже Трамп намекнул. Война эта изначально не должна была произойти..
Теперь не кто не знает.
Даже тут мы не можем прийти к чемуто.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:33
Цитата:
Ну значит такой выбор был сделан. Результат - потерянные жизни. А надо было Акроса слушать, а не Зеленского.
saba:
иногда достоинство стоит жизни
иногда достоинство стоит жизни
Ну значит такой выбор был сделан. Результат - потерянные жизни. А надо было Акроса слушать, а не Зеленского.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:37
Цитата:
Не, меня тут тогда ещё не было, тебе и без меня тут несладко пришлось
111:
О, вспомнил, от ненависти какой то?
О, вспомнил, от ненависти какой то?
Не, меня тут тогда ещё не было, тебе и без меня тут несладко пришлось
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:41
Цитата:
Ладно то уже сочинять, мой любимый аноним, вас тут немного осталось.
Живи с миром, коли в споре проигрываешь.
Учись так жить.
А то смотрю бесишься, по всякому исходишь за проигрыш и пытаешься ухватиться за соломинку.
Если тебе так больно, то давай скажем что ты выиграл, похлопаем тебе в ладоши.
Ведь тебе это важно так..
maxsaf:
Не, меня тут тогда ещё не было
Не, меня тут тогда ещё не было
Ладно то уже сочинять, мой любимый аноним, вас тут немного осталось.
Живи с миром, коли в споре проигрываешь.
Учись так жить.
А то смотрю бесишься, по всякому исходишь за проигрыш и пытаешься ухватиться за соломинку.
Если тебе так больно, то давай скажем что ты выиграл, похлопаем тебе в ладоши.
Ведь тебе это важно так..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:46
Цитата:
У вас анонимов одна и та же песня - Миня тут не была и я ни я..
Заметил что только я один тогда не боялся подписываться своими никами и не скрывался как вы трусливо?
С 2006го года..
maxsaf:
Не, меня тут тогда ещё не было,
Не, меня тут тогда ещё не было,
У вас анонимов одна и та же песня - Миня тут не была и я ни я..
Заметил что только я один тогда не боялся подписываться своими никами и не скрывался как вы трусливо?
С 2006го года..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 11:50
Тогда да, спокойно обзывали помню друг друга на нацпочве и оскорбляли типа, но всем нравилось.
Действительно было хорошее время, и никто главное ни кого ментами и судами не запугивал.
Кроме не земляка вроде, он начал эту байду после 10го годика.
А потом понеслась заваруха..
Как молоды мы были.
Хорошо хоть война, есть о чем поговорить..
[Исправлено: 111, 29.01.2025 - 12:56]
Действительно было хорошее время, и никто главное ни кого ментами и судами не запугивал.
Кроме не земляка вроде, он начал эту байду после 10го годика.
А потом понеслась заваруха..
Как молоды мы были.
Хорошо хоть война, есть о чем поговорить..
[Исправлено: 111, 29.01.2025 - 12:56]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:03
Цитата:
Ашибки еще посмотри, запятые, ведь ты проиграв спор, потом от бессилья какого то кидаешься на второстепенные вещи, и побеждая как тебе кажется уже в каких то второстепенных вещах, ты Благостно назначаешь себя Победителем!
"Все" должны рукопоескать тебе!
Странно, что ты в форточке еще о ценниках не заговорил..
maxsaf:
Ашибки еще посмотри, запятые, ведь ты проиграв спор, потом от бессилья какого то кидаешься на второстепенные вещи, и побеждая как тебе кажется уже в каких то второстепенных вещах, ты Благостно назначаешь себя Победителем!
"Все" должны рукопоескать тебе!
Странно, что ты в форточке еще о ценниках не заговорил..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7402
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:04
Цитата:
И про рост цен на автогаз, на бензин и на НДС и на порог в 15 000 000 тенге.
Я об этом предупреждал, ещё то, когда Токаев начал заигрывать с населением и бизнессом с 2019 года.
111:
Хорошо хоть война, есть о чем поговорить..
Хорошо хоть война, есть о чем поговорить..
И про рост цен на автогаз, на бензин и на НДС и на порог в 15 000 000 тенге.
Я об этом предупреждал, ещё то, когда Токаев начал заигрывать с населением и бизнессом с 2019 года.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 12:07
Цитата:
Переиграл самого Назеке, который поздно очухался и начал захватывать власть и не получилось..
ACROS:
Я об этом предупреждал,
Я об этом предупреждал,
Переиграл самого Назеке, который поздно очухался и начал захватывать власть и не получилось..
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