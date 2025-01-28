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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 19:52
#1906
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26344
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 20:02
#1907
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Цитата:
saba:
Если бы этот один штраф! У нас все штрафы выше!!!

Все правильно, так и должно быть когда люди слов не понимают. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26344
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 20:05
#1908
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Цитата:
ACROS:
В Норвегии или в Финляндии- там вроде отведено три или четыре минуты на прогрев авто.

Да хоть две, какая разница нам, если у нас все стоянки уличные электрифицированы, по одной розетке на место. Сел и поехал, в любой мороз. Но если розеток нет, то и время на прогрев должно даваться соответствующее.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26344
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 20:06
#1909
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Цитата:
111:
В Германии вообще запрещено даже в холодное время

Холодное время в Германии это сколько, -5С или -7С ? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26344
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 20:09
#1910
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Молодежь на Украине стала отказываться от украинского языка в пользу русского, особенно в крупных городах. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире Youtube-канала Politeka Online. «Русский язык превращается в язык протеста на Украине. И это говорят уже языковые омбудсмены и прочие, они говорят о том, что молодежь не хочет говорить на украинском языке в городах», — рассказал Бондаренко. По его словам, те, кто активно выступали за распространение украинского языка, оказали большую услугу русскому, а через поколение русский язык станет более сильным на территории Украины.

тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26344
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 20:30
#1911
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Цитата:
ACROS:
Так что решили: не топить улицу или платить штраф за перегрев планеты или открывать отдельную ТЕМУ или ветку? Или всё таки:-штраф за ПЯТЬ минут прогрева авто, выгодней чем топить улицу и главное БЕЗОПАСНО для планеты.

Что можно доказать человеку, который требует расчеты с учётом ОБЪЕМА форточки? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16007
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 21:06
#1912
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Цитата:
ACROS: А, ещё хотели на войну: они там каждый день
Каждый божий день об этом думаю. В кого стрелять? На кого у меня руки подымятся.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 23:42
#1913
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saba:
Если бы Россия хотела бы сохранить своё влияние на Украину, может стоило бы ,как то сначала мирные усилия приложить, ту самую пресловутую "мягкую силу", все эти 30 лет достаточно пренебрежительное было отношение, а сейчас и вовсе оглушительное.[/quote

Удивительно, саба, вы ведь не юнец и, наверное, эти 30 лет были в сознательном возрасте, чтобы помнить и понимать, как развивались отношения меду РФ и Украиной
Как долго Россия цацкалась с незалежной, закрывала глаза на бесконечные требования по газовым вопросам: препоны по транспортировке, тарифам, неплатежи Украины за газ, откровенное воровство и т.п.
РФ в это время и применяла эту "мягкую силу", которую украинские политиканы, воодушевлённые поддержкой Запада, воспринимали как слабость
Дальше - больше, экономические вопросы переросли в политические: "москаляку на гиляку", Путин х-ло ...
И имеем то, что имеем!
Не одобряю войну, но что ж вы во всём вините только Россию?
Или она (неужели, как старший брат?) должна была бесконечно прощать зарвавшегося "братишку", который обострял, и обострял отношения с соседом
В безумной надежде "заграница нам поможет"!
Да, поможет "до последнего украинца"!
Господи, хоть бы одно поколение потомков бывших советских прожило в мире от рождения и до смерти!

[Исправлено: таноми52, 28.01.2025 - 23:44]
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 00:53
#1914
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26344
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 01:20
#1915
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Цитата:
111:
Хочешь сказать, что температура обратки и в том и в другом случае одинакова?

Я тебе уже ниче не хочу сказать, ты все равно не поймёшь, но вот главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав ПЛОТНИКОВ просил тебе передать:

Цитата:
Сразу скажу, что температура обратки на ТЭЦ составляет 61 градус, у нас ведется мониторинг, каждое утро я просматриваю параметры. 

;-)

[Исправлено: maxsaf, 29.01.2025 - 02:21]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6915
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.01.25 - 01:32
#1916
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Цитата:
таноми52:
Не одобряю войну, но что ж вы во всём вините только Россию?

А я разве сказал, что только Россия виновата? Но все эти вопросы между двумя странами не стоили столь кровавой и жестокой войны! Как то мы говоря о вине , чьей либо забываем о уже миллионах жертв( по Трампу) с обеих сторон! Не берусь судить насколько правдивы эти подсчёты, но даже если намного меньше, это не делает чести в первую очередь России, ведь именно она перешла грань, переступила границу , за которой большая кровь! Я не думаю, что все эти детские штучки, типа " москаляки" были такой уже причиной! Этого было достаточно на протяжении нескольких веков, достаточно почитать малороссийские рассказы Гоголя!
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