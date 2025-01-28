ACROS: В Норвегии или в Финляндии- там вроде отведено три или четыре минуты на прогрев авто.
Да хоть две, какая разница нам, если у нас все стоянки уличные электрифицированы, по одной розетке на место. Сел и поехал, в любой мороз. Но если розеток нет, то и время на прогрев должно даваться соответствующее.
Молодежь на Украине стала отказываться от украинского языка в пользу русского, особенно в крупных городах. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире Youtube-канала Politeka Online. «Русский язык превращается в язык протеста на Украине. И это говорят уже языковые омбудсмены и прочие, они говорят о том, что молодежь не хочет говорить на украинском языке в городах», — рассказал Бондаренко. По его словам, те, кто активно выступали за распространение украинского языка, оказали большую услугу русскому, а через поколение русский язык станет более сильным на территории Украины.
ACROS: Так что решили: не топить улицу или платить штраф за перегрев планеты или открывать отдельную ТЕМУ или ветку? Или всё таки:-штраф за ПЯТЬ минут прогрева авто, выгодней чем топить улицу и главное БЕЗОПАСНО для планеты.
Что можно доказать человеку, который требует расчеты с учётом ОБЪЕМА форточки?
saba: Если бы Россия хотела бы сохранить своё влияние на Украину, может стоило бы ,как то сначала мирные усилия приложить, ту самую пресловутую "мягкую силу", все эти 30 лет достаточно пренебрежительное было отношение, а сейчас и вовсе оглушительное.[/quote
Удивительно, саба, вы ведь не юнец и, наверное, эти 30 лет были в сознательном возрасте, чтобы помнить и понимать, как развивались отношения меду РФ и Украиной Как долго Россия цацкалась с незалежной, закрывала глаза на бесконечные требования по газовым вопросам: препоны по транспортировке, тарифам, неплатежи Украины за газ, откровенное воровство и т.п. РФ в это время и применяла эту "мягкую силу", которую украинские политиканы, воодушевлённые поддержкой Запада, воспринимали как слабость Дальше - больше, экономические вопросы переросли в политические: "москаляку на гиляку", Путин х-ло ... И имеем то, что имеем! Не одобряю войну, но что ж вы во всём вините только Россию? Или она (неужели, как старший брат?) должна была бесконечно прощать зарвавшегося "братишку", который обострял, и обострял отношения с соседом В безумной надежде "заграница нам поможет"! Да, поможет "до последнего украинца"! Господи, хоть бы одно поколение потомков бывших советских прожило в мире от рождения и до смерти!
таноми52: Не одобряю войну, но что ж вы во всём вините только Россию?
А я разве сказал, что только Россия виновата? Но все эти вопросы между двумя странами не стоили столь кровавой и жестокой войны! Как то мы говоря о вине , чьей либо забываем о уже миллионах жертв( по Трампу) с обеих сторон! Не берусь судить насколько правдивы эти подсчёты, но даже если намного меньше, это не делает чести в первую очередь России, ведь именно она перешла грань, переступила границу , за которой большая кровь! Я не думаю, что все эти детские штучки, типа " москаляки" были такой уже причиной! Этого было достаточно на протяжении нескольких веков, достаточно почитать малороссийские рассказы Гоголя!
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