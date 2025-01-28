Отправлено: - 21:14

Добринцофф:

США развитая страна?Так вот оказывается у них нет НДС,так же как нет его и Японии.

Цитата:Добринцофф, в штатах на ценниках в магазинах не указывают местные налоги, окончательную стоимость можно понять при покупкеНе знаю, лучше это или хуже, но налоги в штатах с зарплаты или твоей прибыли как ИП гораздо выше чем у нас всех на просторах СНГ.