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≡ Казахстанские чиновники отказались от подарков на 2,3 миллиона тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51018
Казахстанские чиновники отказались от подарков на 2,3 миллиона тенге
Отправлено: 28.01.25 - 13:35
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Среди переданных подарков были разные сувениры, картины, канцелярские товары, часы, книги, одежда, посуда, цветы, а также продовольственные товары. Самым дорогим подарком оказался iPhone 14 Pro.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7391
Казахстанские чиновники отказались от подарков на 2,3 миллиона тенге
Отправлено: 28.01.25 - 13:35
#1
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Цитата//Где было сдано больше всего подарков?//

Ну, конечно в столице: - все деньги и все дела КРУТЯТСЯ в Астане.
Где, брат, сила: - в Астане.

Цитата:////В каких госорганах чаще всего получали подарки?///

Тут или: им мало дают, что они решили показать всему миру- смотрите мол какие мы честные, или же МНОГО дают и ни хитропопые решили открыто и показательно поделиться малым, умело спрятав большую часть.
, и как это они делают показал недавно сам министр на примере: прогрева авто на улице в мороз, якобы за ПЯТЬ минут.

[Исправлено: ACROS, 28.01.2025 - 14:37]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11542
Re: Казахстанские чиновники отказались от подарков на 2,3...
Отправлено: 28.01.25 - 22:47
#2
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Смешно .***передано 240 единиц имущества стоимостью 2,3 миллиона тенге*** - средняя цена подарка --- 2,3 делим на 240 = 9 583 тенге . А если отнять ***Самым дорогим подарком оказался iPhone 14 Pro стоимостью 575 800 тенге.** = 1 724 200 делим на 239 , то один подарок = 7 214 тенге .----И как -то это не вяжется с этим -***обязаны сдавать в специальный фонд подарки, стоимость которых превышает 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году). ----Ведь тут не алгебра даже , а простая арифметика ? Кто- то тут явно не прав . :-o :-o :-o
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