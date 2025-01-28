Отправлено: - 22:13

ACROS:

Теперь по другому: - вашу куртку пытаются украсть , вы вступаете в схватку, получаете удар ножом или кастетом, но спасете ДОРОГУЮ куртку, при этом получаете опасную для жизни травму и месяц-два лежите в больнице:- врачи борются за вашу жизнь проводя многосложные и дорогостоящие операции и после этого вы на реабилитации затрачиваете много ДЕНЕГ и времени для восстановления здоровья и на выходе: - вы уже НИКОГДА не вернётесь в прежнее состояние, но будете с КУРТКОЙ и вы станете инвалидом и ОБУЗОЙ и для родственников и для близких людей и они втайне будут вас не любить, даже ненавидить.

[Исправлено: maxsaf, 29.01.2025 - 00:10]

Цитата:Вы прям как будто ситуацию между Украиной и Россией описали, только там вместо куртки - Крым, который наврятли уже получится вернуть. Ни куртки, в итоге, ни здоровья, и родственники ненавидят, потому что обуза...