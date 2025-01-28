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≡ Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51018
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 10:51
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Подозреваемого в краже зимней куртки в городской мечети «Марал Ишан» задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области. Рассматривается возможность его причастности к другим подобным преступлениям.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3684
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 10:51
#1
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Что-то я не поняла. С каких пор красть куртки это экстремизм? Даже если человек салафит или вахаббит, но если он украл куртку, то это дело обычной полиции. С каких пор кражей курток занимается управление по борьбе с экстремизмом? Или он в этой куртке к джихаду призывал? Обычный воришка, а тут ещё и статью за экстремизм пришьют. Янукович тоже по молодости шапки воровал, и президентом стал.

[Исправлено: юля елиссева, 28.01.2025 - 11:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26343
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 10:55
#2
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Цитата:
юля елиссева:
С каких пор красть куртки это экстремизм?

Просто он случайно в поле зрения попал 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17494
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 11:38
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Что-то я не поняла. С каких пор красть куртки это экстремизм? Даже если человек салафит или вахаббит, но если он украл куртку, то это дело обычной полиции.

Это была спецоперация
Отдел по борьбе с экстремизмом знал что вахабит мёрзнет в своей курточке, поэтому на видном месте перед его приходом повесили супер хорошую дорогую куртку,он не смог удержаться на этом и подловили
Красиво сработано
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16007
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 11:47
#4
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Страшно, очень страшно стало на улицу выходить.
У меня куртка маде ин Германия. Дорогая. Вот нападёт на меня. Че мне делать? Отдать. Наверно?.
А потом?. Оно будет ходить в моей куртке а я без неё что ли?) :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7391
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 12:11
#5
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Цитата:
Vit:
А потом?



Просто сравните: - жалко конечно, дорогую куртку- вы работали, рейсы рубили, деньги копили, не доедали, не досыпали, экономили на всём, даже на носках и наконец - купили её - а, тут БАЦ- и за секунду лишились дорогой куртки- ОБИДНО конечно, да и денег жалко - свои же кровно заработанные.

Теперь по другому: - вашу куртку пытаются украсть , вы вступаете в схватку, получаете удар ножом или кастетом, но спасете ДОРОГУЮ куртку, при этом получаете опасную для жизни травму и месяц-два лежите в больнице:- врачи борются за вашу жизнь проводя многосложные и дорогостоящие операции и после этого вы на реабилитации затрачиваете много ДЕНЕГ и времени для восстановления здоровья и на выходе: - вы уже НИКОГДА не вернётесь в прежнее состояние, но будете с КУРТКОЙ и вы станете инвалидом и ОБУЗОЙ и для родственников и для близких людей и они втайне будут вас не любить, даже ненавидить.

Есть в мире - РАВНОЦЕННЫЕ вещи, а есть и - НЕРАВНОЦЕННЫЕ.

Итог: - если вас грабят, смиритесь пусть грабят- здоровье БЕСЦЕННО и куртку вы потом ещё купите и не одну, а здоровье - НЕТ.

Просто скажите:- "... садакка болсын!!..."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43109
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 12:57
#6
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Какая то тягомотина с мечетью.
То есть Имам заявил полиции и настучал га правоверного?
Да, мусульмане, мнящие себя мусульманами удавятся, за свои штаны или куртку, чтобы не дать погреться другому мусульманину.
Стыд и позор этой мечети!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
644
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 21:14
#7
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Сторонник деструктивного радикального течения тоже человек, ему тоже хочется тепла зимой! Видимо не на что было купить и с этого момента он становится деструктивным любых течений! Тут не мечеть виновата, а человеческая сущность, то есть меркантильность, то есть был ни с чем, то станет всем. За преступные действия карает в первую очередь само гос-во, чтобы не обидеть веру!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7385
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 21:44
#8
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У нашего друга увели шикарные мужские сапоги ,его сестра из Британии привезла за пятьсот евро, и тоже в мечети. Сдается мне,ходить на пятничную молитву опасно быть обкраденым,ну и дела...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26343
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 22:13
#9
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Цитата:
ACROS:
Теперь по другому: - вашу куртку пытаются украсть , вы вступаете в схватку, получаете удар ножом или кастетом, но спасете ДОРОГУЮ куртку, при этом получаете опасную для жизни травму и месяц-два лежите в больнице:- врачи борются за вашу жизнь проводя многосложные и дорогостоящие операции и после этого вы на реабилитации затрачиваете много ДЕНЕГ и времени для восстановления здоровья и на выходе: - вы уже НИКОГДА не вернётесь в прежнее состояние, но будете с КУРТКОЙ и вы станете инвалидом и ОБУЗОЙ и для родственников и для близких людей и они втайне будут вас не любить, даже ненавидить.

Вы прям как будто ситуацию между Украиной и Россией описали, только там вместо куртки - Крым, который наврятли уже получится вернуть. Ни куртки, в итоге, ни здоровья, и родственники ненавидят, потому что обуза...

[Исправлено: maxsaf, 29.01.2025 - 00:10]
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