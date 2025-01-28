НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кариес у грудничка и 82 зуба - Аймагамбетов о “лечении“ по медстраховке
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51018
Кариес у грудничка и 82 зуба - Аймагамбетов о “лечении“ по медстраховке
Отправлено: 28.01.25 - 10:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам депутата, если недавно для диагностики остеохондроза использовали только рентген-обследование, то потом больного начали отправлять на компьютерную томографию, затем на МРТ и другие дополнительные обследования. Это "законный" способ заработка для клиник.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16007
Re: Кариес у грудничка и 82 зуба - Аймагамбетов о “лечении“ по...
Отправлено: 28.01.25 - 10:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня травма из детства на счёт врачей. Я конечно пытаюсь с ней бороться, сам. К психологам не ходил.

Я подросток. Че то мне плохо стало, в глазах темнеет, всего трясёт. Пришёл в поликлинику(потом понял ошибку надо было в скорую идти) ну ладно. Сел жду очередь. Зашёл. Говорю мне плохо. Она врач говорит наркотики надо было меньше принимать. (я ваще Незнаю вкус наркоты. Максимум я коноплю курил с кентами в подъезде). Я и сегодня не курю не пиво. Короче из за чего травма?. Заходит в кабинет мужик, говорит что он менеджер фармации и эта курица чуть ли не ноги начала на стол разводить. А мне пишите бумагу в аптеку типа пшлел вон , вон купи таблетки.

Я фамилию не запомнил. Вырос. Прошло время. Я спецом вернулся в эту поликлинику. Искал её. Тупо кабинеты открывал и хотел увидеть её. А зачем ПРИШЁЛ?. ВОТ РЕАЛЬНО ХОТЕЛ ВЗЯТЬ ЭТУ КУРИЦУ ЗА ВОЛОСЫ И ВЫКИНУТЬ В ОКНО.. что б она больше не кого не лечила.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
644
Re: Кариес у грудничка и 82 зуба - Аймагамбетов о “лечении“ по...
Отправлено: 28.01.25 - 21:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот эти приписки называются преступлением, т.е. хищением бюджетных средств путем приписок! Эти приписки в стране не считают хищением денежных средств из Фонда социального медицинского страхования, в который каждый трудящийся вкладывает свои 10% из заработка, хотя субъектами этого преступления являются сами субъекты здравоохранения, потому что источник государственной власти молчит как ягнец перед закланием, да и пожаловаться ему некому в коррумпированной стране.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS