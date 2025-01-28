Re: Кариес у грудничка и 82 зуба - Аймагамбетов о “лечении“ по...

Отправлено: - 10:03

У меня травма из детства на счёт врачей. Я конечно пытаюсь с ней бороться, сам. К психологам не ходил.



Я подросток. Че то мне плохо стало, в глазах темнеет, всего трясёт. Пришёл в поликлинику(потом понял ошибку надо было в скорую идти) ну ладно. Сел жду очередь. Зашёл. Говорю мне плохо. Она врач говорит наркотики надо было меньше принимать. (я ваще Незнаю вкус наркоты. Максимум я коноплю курил с кентами в подъезде). Я и сегодня не курю не пиво. Короче из за чего травма?. Заходит в кабинет мужик, говорит что он менеджер фармации и эта курица чуть ли не ноги начала на стол разводить. А мне пишите бумагу в аптеку типа пшлел вон , вон купи таблетки.



Я фамилию не запомнил. Вырос. Прошло время. Я спецом вернулся в эту поликлинику. Искал её. Тупо кабинеты открывал и хотел увидеть её. А зачем ПРИШЁЛ?. ВОТ РЕАЛЬНО ХОТЕЛ ВЗЯТЬ ЭТУ КУРИЦУ ЗА ВОЛОСЫ И ВЫКИНУТЬ В ОКНО.. что б она больше не кого не лечила.