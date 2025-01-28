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Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51018
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 10:51
Подозреваемого в краже зимней куртки в городской мечети «Марал Ишан» задержали сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области. Рассматривается возможность его причастности к другим подобным преступлениям.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3684
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 10:51
Что-то я не поняла. С каких пор красть куртки это экстремизм? Даже если человек салафит или вахаббит, но если он украл куртку, то это дело обычной полиции. С каких пор кражей курток занимается управление по борьбе с экстремизмом? Или он в этой куртке к джихаду призывал? Обычный воришка, а тут ещё и статью за экстремизм пришьют. Янукович тоже по молодости шапки воровал, и президентом стал.
[Исправлено: юля елиссева, 28.01.2025 - 11:54]
[Исправлено: юля елиссева, 28.01.2025 - 11:54]
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 10:55
Цитата:
Просто он случайно в поле зрения попал
юля елиссева:
С каких пор красть куртки это экстремизм?
С каких пор красть куртки это экстремизм?
Просто он случайно в поле зрения попал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17494
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 11:38
Цитата:
Это была спецоперация
Отдел по борьбе с экстремизмом знал что вахабит мёрзнет в своей курточке, поэтому на видном месте перед его приходом повесили супер хорошую дорогую куртку,он не смог удержаться на этом и подловили
Красиво сработано
юля елиссева:
Что-то я не поняла. С каких пор красть куртки это экстремизм? Даже если человек салафит или вахаббит, но если он украл куртку, то это дело обычной полиции.
Что-то я не поняла. С каких пор красть куртки это экстремизм? Даже если человек салафит или вахаббит, но если он украл куртку, то это дело обычной полиции.
Это была спецоперация
Отдел по борьбе с экстремизмом знал что вахабит мёрзнет в своей курточке, поэтому на видном месте перед его приходом повесили супер хорошую дорогую куртку,он не смог удержаться на этом и подловили
Красиво сработано
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16007
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 11:47
Страшно, очень страшно стало на улицу выходить.
У меня куртка маде ин Германия. Дорогая. Вот нападёт на меня. Че мне делать? Отдать. Наверно?.
А потом?. Оно будет ходить в моей куртке а я без неё что ли?)
У меня куртка маде ин Германия. Дорогая. Вот нападёт на меня. Че мне делать? Отдать. Наверно?.
А потом?. Оно будет ходить в моей куртке а я без неё что ли?)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7391
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 12:11
Цитата:
Просто сравните: - жалко конечно, дорогую куртку- вы работали, рейсы рубили, деньги копили, не доедали, не досыпали, экономили на всём, даже на носках и наконец - купили её - а, тут БАЦ- и за секунду лишились дорогой куртки- ОБИДНО конечно, да и денег жалко - свои же кровно заработанные.
Теперь по другому: - вашу куртку пытаются украсть , вы вступаете в схватку, получаете удар ножом или кастетом, но спасете ДОРОГУЮ куртку, при этом получаете опасную для жизни травму и месяц-два лежите в больнице:- врачи борются за вашу жизнь проводя многосложные и дорогостоящие операции и после этого вы на реабилитации затрачиваете много ДЕНЕГ и времени для восстановления здоровья и на выходе: - вы уже НИКОГДА не вернётесь в прежнее состояние, но будете с КУРТКОЙ и вы станете инвалидом и ОБУЗОЙ и для родственников и для близких людей и они втайне будут вас не любить, даже ненавидить.
Есть в мире - РАВНОЦЕННЫЕ вещи, а есть и - НЕРАВНОЦЕННЫЕ.
Итог: - если вас грабят, смиритесь пусть грабят- здоровье БЕСЦЕННО и куртку вы потом ещё купите и не одну, а здоровье - НЕТ.
Просто скажите:- "... садакка болсын!!..."
Vit:
А потом?
А потом?
Просто сравните: - жалко конечно, дорогую куртку- вы работали, рейсы рубили, деньги копили, не доедали, не досыпали, экономили на всём, даже на носках и наконец - купили её - а, тут БАЦ- и за секунду лишились дорогой куртки- ОБИДНО конечно, да и денег жалко - свои же кровно заработанные.
Теперь по другому: - вашу куртку пытаются украсть , вы вступаете в схватку, получаете удар ножом или кастетом, но спасете ДОРОГУЮ куртку, при этом получаете опасную для жизни травму и месяц-два лежите в больнице:- врачи борются за вашу жизнь проводя многосложные и дорогостоящие операции и после этого вы на реабилитации затрачиваете много ДЕНЕГ и времени для восстановления здоровья и на выходе: - вы уже НИКОГДА не вернётесь в прежнее состояние, но будете с КУРТКОЙ и вы станете инвалидом и ОБУЗОЙ и для родственников и для близких людей и они втайне будут вас не любить, даже ненавидить.
Есть в мире - РАВНОЦЕННЫЕ вещи, а есть и - НЕРАВНОЦЕННЫЕ.
Итог: - если вас грабят, смиритесь пусть грабят- здоровье БЕСЦЕННО и куртку вы потом ещё купите и не одну, а здоровье - НЕТ.
Просто скажите:- "... садакка болсын!!..."
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43109
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 12:57
Какая то тягомотина с мечетью.
То есть Имам заявил полиции и настучал га правоверного?
Да, мусульмане, мнящие себя мусульманами удавятся, за свои штаны или куртку, чтобы не дать погреться другому мусульманину.
Стыд и позор этой мечети!
То есть Имам заявил полиции и настучал га правоверного?
Да, мусульмане, мнящие себя мусульманами удавятся, за свои штаны или куртку, чтобы не дать погреться другому мусульманину.
Стыд и позор этой мечети!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 644
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 21:14
Сторонник деструктивного радикального течения тоже человек, ему тоже хочется тепла зимой! Видимо не на что было купить и с этого момента он становится деструктивным любых течений! Тут не мечеть виновата, а человеческая сущность, то есть меркантильность, то есть был ни с чем, то станет всем. За преступные действия карает в первую очередь само гос-во, чтобы не обидеть веру!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7385
Re: Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 21:44
У нашего друга увели шикарные мужские сапоги ,его сестра из Британии привезла за пятьсот евро, и тоже в мечети. Сдается мне,ходить на пятничную молитву опасно быть обкраденым,ну и дела...
Костанаец украл куртку в мечети, потому что замерз в своей
Отправлено: 28.01.25 - 22:13
Цитата:
Вы прям как будто ситуацию между Украиной и Россией описали, только там вместо куртки - Крым, который наврятли уже получится вернуть. Ни куртки, в итоге, ни здоровья, и родственники ненавидят, потому что обуза...
[Исправлено: maxsaf, 29.01.2025 - 00:10]
ACROS:
Теперь по другому: - вашу куртку пытаются украсть , вы вступаете в схватку, получаете удар ножом или кастетом, но спасете ДОРОГУЮ куртку, при этом получаете опасную для жизни травму и месяц-два лежите в больнице:- врачи борются за вашу жизнь проводя многосложные и дорогостоящие операции и после этого вы на реабилитации затрачиваете много ДЕНЕГ и времени для восстановления здоровья и на выходе: - вы уже НИКОГДА не вернётесь в прежнее состояние, но будете с КУРТКОЙ и вы станете инвалидом и ОБУЗОЙ и для родственников и для близких людей и они втайне будут вас не любить, даже ненавидить.
Теперь по другому: - вашу куртку пытаются украсть , вы вступаете в схватку, получаете удар ножом или кастетом, но спасете ДОРОГУЮ куртку, при этом получаете опасную для жизни травму и месяц-два лежите в больнице:- врачи борются за вашу жизнь проводя многосложные и дорогостоящие операции и после этого вы на реабилитации затрачиваете много ДЕНЕГ и времени для восстановления здоровья и на выходе: - вы уже НИКОГДА не вернётесь в прежнее состояние, но будете с КУРТКОЙ и вы станете инвалидом и ОБУЗОЙ и для родственников и для близких людей и они втайне будут вас не любить, даже ненавидить.
Вы прям как будто ситуацию между Украиной и Россией описали, только там вместо куртки - Крым, который наврятли уже получится вернуть. Ни куртки, в итоге, ни здоровья, и родственники ненавидят, потому что обуза...
[Исправлено: maxsaf, 29.01.2025 - 00:10]
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