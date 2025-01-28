НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер Бектенов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51018
В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер Бектенов
Отправлено: 28.01.25 - 19:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи", - сказал Олжас Бектенов.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10223
Re: В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер...
Отправлено: 28.01.25 - 19:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В развитых странах он достигает 25 процентов от всех расходов государства

Источник:

США развитая страна?Так вот оказывается у них нет НДС,так же как нет его и Японии.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7391
Re: В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер...
Отправлено: 28.01.25 - 19:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимый финансовый резерв",//

Бектенев сам понимает эти термины, разбирается в этом ?
Мне кажеться там в правительстве не очень компетенты.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7391
Re: В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер...
Отправлено: 28.01.25 - 19:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:


Про что я и говорю:- НЕТ там профессионалов.
Он даже и не понимает что такое НДС.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7385
Re: В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер...
Отправлено: 28.01.25 - 20:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то премьер пришел из антикора,его поставил бороться с коррупцией. Я вот вспомнил как создавали эту организацию еще вначале 90-х. Туда согнали в основном из МВД,а эти ребята в большинстве своем выпусники разных ПТУ,плотники,трактористы и пекари по направлению из комсомола. Ходили по базару,в журналах расписывались, некоторые крышеванием занимались,сомневаюсь что кто-то из них в простой экономике соображал. Потом им в честь какого-нибудь юбилея давали награды и эти бравые ребята в вся грудь в орденах, в папахе вышли на пенсию
Профайл Посетить вебсайт
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
678
Re: В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер...
Отправлено: 28.01.25 - 20:53
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одним ударом дважды бьют по работающему человеку. Повышают цены на товары, а также снижают накопительную пенсионную массу работникам. Стало быть при выходе на пенсию сумма будет не такая привлекательная как планировалось ранее. За счет народа латают бреши в бюджете, которая образовалась в следствии их деятельности.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2041
Re: В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер...
Отправлено: 28.01.25 - 20:56
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На бОльшее у них там ума не хатает.
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2270
Re: В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер...
Отправлено: 28.01.25 - 21:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
США развитая страна?Так вот оказывается у них нет НДС,так же как нет его и Японии.

Добринцофф, в штатах на ценниках в магазинах не указывают местные налоги, окончательную стоимость можно понять при покупке товара.
Не знаю, лучше это или хуже, но налоги в штатах с зарплаты или твоей прибыли как ИП гораздо выше чем у нас всех на просторах СНГ.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11542
Re: В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер...
Отправлено: 28.01.25 - 23:05
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
***В развитых странах он достигает 25 процентов от всех расходов государства,*** - когда зарплата и уровень жизни будет как в развитых странах ??? :-x ;-) :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS