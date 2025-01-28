Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...

Отправлено: - 15:31

Технологически для проведения ТО ВДГО необходимо прекращение подачи газа в распределительную сеть. Фактически это не отключение потребителей от газоснабжения, а необходимость для оказания потребителям услуги по ТО газового оборудования. Наличие газа и ТО ВДГО одновременно вещи взаимоисключающие. После оказания этой услуги речь идёт о возобновлении подачи газа в распределительную сеть. А не об отключении. Поэтому формально потребителей не отключили от газа (что РЦКУ сделать права не имеет, не являясь поставщиком газа), а просто не возобновили подачу газа в распределительную сеть, не соответствующую требованиям НПА в сфере газоснабжения. Они же права не имеют запустить газ в сеть, не выдерживающую давления.



Хотя помнится специалисты именно этой компании в своё время боролись с утечками газа в Рудном оригинальным способом - забивали деревянные чопики в газопровод, из которого сифонило, и в результате чего вынесло от всхлопывания газовоздушной смеси окна в подъезде. Исправились и осмотрительнее стали?