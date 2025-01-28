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≡ По совокупности доказательств - В деле о ДТП, в котором погиб тренер из Тобола, суд вынес новый приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51018
По совокупности доказательств - В деле о ДТП, в котором погиб тренер из Тобола, суд вынес новый приговор
Отправлено: 28.01.25 - 20:27
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Судья Усенко считает, что вычислить водителя можно логически. Эксперты не могут категорично утверждать был ли Федоренков за рулем. Однако "в суде установлено и никем не оспаривается", что свидетели находились на заднем пассажирском сиденье.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
641
Re: По совокупности доказательств - В деле о ДТП, в котором...
Отправлено: 28.01.25 - 20:27
#1
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Все законно и обоснованно! Виновен!
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