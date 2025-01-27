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≡ Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51018
Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу
Отправлено: 27.01.25 - 15:34
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Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб. В КФФ поблагодарили Станислава Черчесова и его штаб за проделанную работу. Кандидатура нового главного тренера рассматривается. Чем запомнился Черчесов на этом посту?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7391
Re: Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по...
Отправлено: 28.01.25 - 13:43
#15
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Цитата:
maxsaf:
которые у вас будут АЭС строит


Зачем их язык учить, язык будущих строителей АЭС, у нас он ОФИЦИАЛЬНЫЙ и его преподают в школах, несмотря на уверения Скептика о его ЗАПРЕТЕ со второго класса..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17494
Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу
Отправлено: 28.01.25 - 13:47
#16
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Цитата:
maxsaf:
Больше похоже на переводчика-деревяшку, раз перевести не успел

Идиоту переводи-не переводи он всеровно в бутылку полезет
Так и тут, Черчесов не дослушав вопрос который бы ему перевели полез ругаться
Бесполезный тренер
Жалко денег потраченых на деревяшку ничего из себя не представляющую
Зато теперь есть аргумент не брать из России сбитых летчиков которые там то нафиг никому уже не нужны
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26342
Re: Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по...
Отправлено: 28.01.25 - 20:15
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
мы всем это скажим и этим строителям всяких заводов и фабрик а нет чемодан,вокзал и тю тю... давно пора уже надо было сделать,не знаешь мовы нашей пока....

Ну как там дела с 111, сказали ему это в лицо, или постеснялись? Он уже на чемоданах сидит? :lol:
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