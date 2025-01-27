Отправлено: - 20:15

родом из Шанхая2022:

мы всем это скажим и этим строителям всяких заводов и фабрик а нет чемодан,вокзал и тю тю... давно пора уже надо было сделать,не знаешь мовы нашей пока....

Цитата:Ну как там дела с 111, сказали ему это в лицо, или постеснялись? Он уже на чемоданах сидит?