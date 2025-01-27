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≡ Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51018
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 27.01.25 - 19:36
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Адвокат Жангельды Сулейманов считает, что за повышение НДС будет платить простой народ. "Есть понятия "эффект бабочки", когда маленькое событие порождает большие последствия. А это предложение по 20% не то, что "эффект бабочки", а "эффект слона", – отметил он.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6914
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 19:48
#30
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Глава МНЭ отметил, что расчеты правительства показывают, что повышение НДС даст «мощнейший толчок» развитию страны и позволит создать новые рабочие места.
А мы то рассуждаем, про свои мелкие дела! А оно вишь как , мощный толчок!!!
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
436
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 28.01.25 - 20:01
#31
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давайте я поясню проще. Поскольку конечным плательщиком НДС в любом случае становится конечный покупатель (последний в цепочке стоящих на учете по НДС). то повышение до 20% = снижение покупательской способности моей заработной платы на 8%.Так как теже товары я теперь буду покупать дороже. Вот и вся логика. И кстати налоги которые по факту платят простые смертные не 10%, а как минимум (пенсионные)10%+подоходный 10%+медицинский2,5%+НДС 12% = 34,5%
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