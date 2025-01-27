Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...

Отправлено: - 20:01

давайте я поясню проще. Поскольку конечным плательщиком НДС в любом случае становится конечный покупатель (последний в цепочке стоящих на учете по НДС). то повышение до 20% = снижение покупательской способности моей заработной платы на 8%.Так как теже товары я теперь буду покупать дороже. Вот и вся логика. И кстати налоги которые по факту платят простые смертные не 10%, а как минимум (пенсионные)10%+подоходный 10%+медицинский2,5%+НДС 12% = 34,5%