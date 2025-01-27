Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 27.01.25 - 19:36
Адвокат Жангельды Сулейманов считает, что за повышение НДС будет платить простой народ. "Есть понятия "эффект бабочки", когда маленькое событие порождает большие последствия. А это предложение по 20% не то, что "эффект бабочки", а "эффект слона", – отметил он. Читать новость
Добринцофф: то сейчас они в правительстве новый налоговый кодекс обсуждают.
Это было в прошлом году: - Президент раскритиковал этот Проект и сказал ДОРАБОТАТЬ. В новом как бы УВЕЛИЧИВАЮТ порог для перехода на НДС - так я по крайней мере слышал. Если что на розничный переходить, там вообще хорошо, тем более если местный маслихат( наш перевёл на 3 %) ввёл 3%, то какая разница между упрощёнкой и розницей.
При чём бизнес и перевод времени? Я вот тоже был против скакать туда сюда! Вообще не понимаю важность вопроса!Что тогда за Полярным кругом жить нельзя? Однако люди живут и ничего! Налоги это действительно важно, тем более, когда это касается каждого из нас, хоть и опосредованно,но касается! То ,что с таким подходом правительства будет ухудшение качества жизни населения, это младенцу понятно!
saba: То ,что с таким подходом правительства будет ухудшение качества жизни населения, это младенцу понятно!
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Добринцофф: уже свежая информация
Создаётся впечатление что у нас в Правительстве,: - Иваны не помнящие родства- при Назарбаеве, если вы помните, с каждого утюга неслось: - улучшаем бизнес-климат; поэтапное СНИЖЕНИЕ ставки НДС с 25 % кажеться в то время было ( лет ПЯТЬ в 2000-е годы я сидел на НДС - так выгодно было зерно продавать- потом ушёл). Был же принят какой то план, при любимом Елбасы, по снижению ИЗДЕРЖЕК бизнеса, точно помню там было и про НДС - снизить его до 8 % . Почему теперь повышают: - денег в казне не хватает???? И отовсюду ищут: НДС, штрафы, акциз на автогаз......
Бизнес здесь в общем то и не при чём, основную тяжесть транзитом через бизнес будет нести народ, простое население. Понятно, что бизнес тоже какие то траты понесёт, потому что народ ужмется, но в основном за все как обычно народ отвечает!
ACROS: Почему теперь повышают: - денег в казне не хватает???? И отовсюду ищут: НДС, штрафы, акциз на автогаз......
Косяки свои перекрывают, вот была статья про заём на цифровизация чего то, насколько это первоочередные расходы, никто не знает, но заём взяли или возьмут, а потом расплачиваться нечем, вот и будут искать, как ещё народ пощипать!
Извиняюсь, просто выхватил глаз, про бизнес климат и снижение издержек бизнеса . Хотя бизнес это тоже народ и он тоже пострадает, просто такие ляпы у нашего правительства, что ни день, то всё страшней и сильней! Скоро про Назарбаева с тоской вспоминать будем.
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