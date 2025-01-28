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≡ В Костанае прорастает идея создания дубовой рощи, пока что - на подоконниках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51016
В Костанае прорастает идея создания дубовой рощи, пока что - на подоконниках
Отправлено: 28.01.25 - 17:17
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На них плотными рядами стоят емкости с дубовой «рассадой». Рядом в пластиковых емкостях замочены желуди, некоторые уже готовы к перемещению в почву. Все это - на территории известной в городе студии танцев Interdance.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2040
Re: В Костанае прорастает идея создания дубовой рощи, пока что -...
Отправлено: 28.01.25 - 17:17
#1
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Правильное решение не сажать в городе.
Когда чиновники ставят себе задачу вырубить все деревья в городской черте, тратить энергию на посадку дубов явно не стоит.
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1171
Re: В Костанае прорастает идея создания дубовой рощи, пока что -...
Отправлено: 28.01.25 - 17:55
#2
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Цитата:
Оказалось, что земли пока нет,

Та що вi як маленькие діти . якие дубы, а как же распил бабла?
Лучше же привезти сосны вместе с борщевиком, АЖ из Башкирии! Так же?
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1171
В Костанае прорастает идея создания дубовой рощи, пока что - на подоконниках
Отправлено: 28.01.25 - 18:08
#3
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