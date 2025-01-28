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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 15:56
Вот! Вот это название для улицы!
"Улица имени 50лет как на нее вместо асфальта положили ..."
"Улица имени 50лет как на нее вместо асфальта положили ..."
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 16:31
Цитата:
Для кумысников, нет малых народов, есть "малочисленные"
abaika95: аргументы зетников что вот мол малые народы
Для кумысников, нет малых народов, есть "малочисленные"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 16:33
Цитата:
С каких пор он там стал жить
опять...Цитата:
проехал
abaika95:
паршивой овцы шерсти клок Ты же считая Европу врагом живёшь там и кормиштся с европейской руки
паршивой овцы шерсти клок Ты же считая Европу врагом живёшь там и кормиштся с европейской руки
С каких пор он там стал жить
опять...Цитата:
abaika95:
Мордой по луже
Мордой по луже
проехал
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1608
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 16:59
Цитата:
Андропов еврей
N0name:
Андропов это русские?
Андропов это русские?
Андропов еврей
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 17:08
Носки это все фигня. Зашил. И забыл. Знаите че такое охренеть. Стою в колейки. Не кого не трогаю. Вышел с кабины посать. Просто не че не хочу потомучто я знаю мне нельзя знакомится. Короче подходит парень. Салам колега. Ну салам. Короче есть рижский бальзам. Бухнем?. Да пофиг. Ну набухались. Я спать ушёл.. Ночью. Будят мусора. Нам сказали вы последний кто видел вашего колегу. Непойму. Че надо. Короче он не проснулся. Умер. Я в шоке. Да емое. Бог за что ты мне такое испытание даёшь. Зачем мне опять эти испытание. Ну ты де видел с небо что мы просто выпил и пошли спать. Вот зачем мне эти нужны щас разборки. Шеф мне звонит. Ты точно не трогал его?. Я не кого не трогал. Бухнули и разбежались.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 17:22
Цитата:
Вряд ли он меня слышал. До него вообще мнение народа с трудом пробивается.
Скорее, он слышит голос разума. Ибо внедрение латиницы, это отрыв новых поколений от накопленных десятилетиями знаний. Ничего хорошего это не то, что людям, это государству ничего хорошего не принесёт.
Вреда будет много, это да.
ACROS:
Токаев вас услышал
Токаев вас услышал
Вряд ли он меня слышал. До него вообще мнение народа с трудом пробивается.
Скорее, он слышит голос разума. Ибо внедрение латиницы, это отрыв новых поколений от накопленных десятилетиями знаний. Ничего хорошего это не то, что людям, это государству ничего хорошего не принесёт.
Вреда будет много, это да.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 17:24
Я весь в слезах. Не могу понять. Что происходит. Ведь не каждый день трупы видишь. Тем более ты только вчера с ним пил и закусывал с одного стола. Он мне показывал детей. Жену. Хотел познакомить со мной. Мы вместе на алматы были заряженные. Я еду реву. Слезы бегут.. Боря его зовут. Кто знает пусть кличь датут. Я его жене все расскажу как было. Да и вообще мы с ним дружились. Я хотел бы помочь его детям.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 17:27
Цитата:
С чего это он помер а ты в шоке?
С того что раз бухнул с кем то и тот помер?
И что?
Помер и помер, ты же не пошел его хоронить, не давал денег родственникам, значит это чужак.
И фиг с ним.
Мало ли кто вокруг тебя помирает, так и ты помрешь когда то около кого то..
Он так же уедет от тебя, как ты от его трупа..
[Исправлено: 111, 28.01.2025 - 18:29]
Vit:
Умер. Я в шоке. Да
Умер. Я в шоке. Да
С чего это он помер а ты в шоке?
С того что раз бухнул с кем то и тот помер?
И что?
Помер и помер, ты же не пошел его хоронить, не давал денег родственникам, значит это чужак.
И фиг с ним.
Мало ли кто вокруг тебя помирает, так и ты помрешь когда то около кого то..
Он так же уедет от тебя, как ты от его трупа..
[Исправлено: 111, 28.01.2025 - 18:29]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 17:31
Цитата:
Ну это же прекрасно, поносишь себе спокойно на свой смартфон или комп, и главное воняет то не тут, а у тебя и от своей же рвоты..
N0name:
Просьба, не писать мне в ответ на мои комментарии. Во избежания у меня рвотного рефлекса
Просьба, не писать мне в ответ на мои комментарии. Во избежания у меня рвотного рефлекса
Ну это же прекрасно, поносишь себе спокойно на свой смартфон или комп, и главное воняет то не тут, а у тебя и от своей же рвоты..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 17:34
Цитата:
делишься своими секретами?
111:
Ну это же прекрасно, поносишь себе спокойно на свой смартфон или комп, и главное воняет то не тут
Ну это же прекрасно, поносишь себе спокойно на свой смартфон или комп, и главное воняет то не тут
делишься своими секретами?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 17:36
Цитата:
еще один "историк"
Сабыр:
Андропов еврей
Андропов еврей
еще один "историк"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.01.25 - 17:43
Цитата:
Мы как на одной волне. Все слова, все что по теме у нас получилось. У меня мало друзей осталось. Я похоронил уже много. И для себя решил не ищи. Не надо.
111:
Мы как на одной волне. Все слова, все что по теме у нас получилось. У меня мало друзей осталось. Я похоронил уже много. И для себя решил не ищи. Не надо.
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