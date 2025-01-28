Re: Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в...

Отправлено: - 17:36

Зинченко заявил, что он проводит пикет в поддержку журналиста

Сам себе подписал приговор,тут уже никак не выкрутишься. Случай конечно неоднозначный, учитывая что на западе стоят с пикетами и скандируют всякую всячину, а у нас этого делать,очень странно