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≡ Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51016
Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в Костанае
Отправлено: 28.01.25 - 17:36
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Адвокат Галым Нурпеисов отметил, что в деле усматривается попытка преследовать Зинченко за выражение его мнения. Активист с этим предположением согласился. Судья прокомментировал свое решение.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7383
Re: Суд оставил в силе штраф Сергею Зинченко за перформанс в...
Отправлено: 28.01.25 - 17:36
#1
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Зинченко заявил, что он проводит пикет в поддержку журналиста
Сам себе подписал приговор,тут уже никак не выкрутишься. Случай конечно неоднозначный, учитывая что на западе стоят с пикетами и скандируют всякую всячину, а у нас этого делать,очень странно
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