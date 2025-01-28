Отправлено: - 17:31

N0name:

Просьба, не писать мне в ответ на мои комментарии. Во избежания у меня рвотного рефлекса

Цитата:Ну это же прекрасно, поносишь себе спокойно на свой смартфон или комп, и главное воняет то не тут, а у тебя и от своей же рвоты..