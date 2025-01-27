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Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51016
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 27.01.25 - 19:36
Адвокат Жангельды Сулейманов считает, что за повышение НДС будет платить простой народ. "Есть понятия "эффект бабочки", когда маленькое событие порождает большие последствия. А это предложение по 20% не то, что "эффект бабочки", а "эффект слона", – отметил он.
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Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 28.01.25 - 13:02
Цитата:
Это было в прошлом году: - Президент раскритиковал этот Проект и сказал ДОРАБОТАТЬ. В новом как бы УВЕЛИЧИВАЮТ порог для перехода на НДС - так я по крайней мере слышал.
Если что на розничный переходить, там вообще хорошо, тем более если местный маслихат( наш перевёл на 3 %) ввёл 3%, то какая разница между упрощёнкой и розницей.
Добринцофф:
то сейчас они в правительстве новый налоговый кодекс обсуждают.
то сейчас они в правительстве новый налоговый кодекс обсуждают.
Это было в прошлом году: - Президент раскритиковал этот Проект и сказал ДОРАБОТАТЬ. В новом как бы УВЕЛИЧИВАЮТ порог для перехода на НДС - так я по крайней мере слышал.
Если что на розничный переходить, там вообще хорошо, тем более если местный маслихат( наш перевёл на 3 %) ввёл 3%, то какая разница между упрощёнкой и розницей.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10218
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 13:38
Цитата:
Кустанае 3% розничные В Рудном 3%, А в Затоболовке 4%, мы здесь самые богатые видимо.
Цитата:
Нет это уже свежая информация вот на днях они обсуждали.
ACROS:
Если что на розничный переходить, там вообще хорошо, тем более если местный маслихат( наш перевёл на 3 %) ввёл 3%, то какая разница между упрощёнкой и розницей
Если что на розничный переходить, там вообще хорошо, тем более если местный маслихат( наш перевёл на 3 %) ввёл 3%, то какая разница между упрощёнкой и розницей
Кустанае 3% розничные В Рудном 3%, А в Затоболовке 4%, мы здесь самые богатые видимо.
Цитата:
ACROS:
Это было в прошлом году: - Президент раскритиковал этот Проект и сказал ДОРАБОТАТЬ.
Это было в прошлом году: - Президент раскритиковал этот Проект и сказал ДОРАБОТАТЬ.
Нет это уже свежая информация вот на днях они обсуждали.
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 28.01.25 - 13:47
Цитата:
В городе квартира есть - поменяйте адрес и всё - будете платить в городе 3%. по месту жительства.
Цитата:
Тогда в любом случае вам выгодней, наверное, розница: - лучше ОДИН процент переплатить , нежели на НДС переходить.
Добринцофф:
Кустанае 3%
Кустанае 3%
В городе квартира есть - поменяйте адрес и всё - будете платить в городе 3%. по месту жительства.
Цитата:
Добринцофф:
это уже свежая информация вот
это уже свежая информация вот
Тогда в любом случае вам выгодней, наверное, розница: - лучше ОДИН процент переплатить , нежели на НДС переходить.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1608
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 14:06
Цитата:
Ты топил,чтобы мы жили против своего времени,т.е. против нашего часового пояса! Ты даже ход мыслей не можешь понять,бизнесмЕн..
Добринцофф:
За перевод времени
За перевод времени
Ты топил,чтобы мы жили против своего времени,т.е. против нашего часового пояса! Ты даже ход мыслей не можешь понять,бизнесмЕн..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6910
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 14:49
Цитата:
При чём бизнес и перевод времени? Я вот тоже был против скакать туда сюда! Вообще не понимаю важность вопроса!Что тогда за Полярным кругом жить нельзя? Однако люди живут и ничего! Налоги это действительно важно, тем более, когда это касается каждого из нас, хоть и опосредованно,но касается! То ,что с таким подходом правительства будет ухудшение качества жизни населения, это младенцу понятно!
Сабыр:
При чём бизнес и перевод времени? Я вот тоже был против скакать туда сюда! Вообще не понимаю важность вопроса!Что тогда за Полярным кругом жить нельзя? Однако люди живут и ничего! Налоги это действительно важно, тем более, когда это касается каждого из нас, хоть и опосредованно,но касается! То ,что с таким подходом правительства будет ухудшение качества жизни населения, это младенцу понятно!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6910
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 14:50
Цитата:
И кстати как Ваша фамилия Бизнесмен, случайно не Безос или я ошибся Вы Маск?
Сабыр:
понять,бизнесмЕн..
понять,бизнесмЕн..
И кстати как Ваша фамилия Бизнесмен, случайно не Безос или я ошибся Вы Маск?
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 17:27
Цитата:
Цитата:
Создаётся впечатление что у нас в Правительстве,: - Иваны не помнящие родства- при Назарбаеве, если вы помните, с каждого утюга неслось: - улучшаем бизнес-климат; поэтапное СНИЖЕНИЕ ставки НДС с 25 % кажеться в то время было ( лет ПЯТЬ в 2000-е годы я сидел на НДС - так выгодно было зерно продавать- потом ушёл).
Был же принят какой то план, при любимом Елбасы, по снижению ИЗДЕРЖЕК бизнеса, точно помню там было и про НДС - снизить его до 8 % .
Почему теперь повышают: - денег в казне не хватает????
И отовсюду ищут: НДС, штрафы, акциз на автогаз......
saba:
То ,что с таким подходом правительства будет ухудшение качества жизни населения, это младенцу понятно!
То ,что с таким подходом правительства будет ухудшение качества жизни населения, это младенцу понятно!
Цитата:
Добринцофф:
уже свежая информация
уже свежая информация
Создаётся впечатление что у нас в Правительстве,: - Иваны не помнящие родства- при Назарбаеве, если вы помните, с каждого утюга неслось: - улучшаем бизнес-климат; поэтапное СНИЖЕНИЕ ставки НДС с 25 % кажеться в то время было ( лет ПЯТЬ в 2000-е годы я сидел на НДС - так выгодно было зерно продавать- потом ушёл).
Был же принят какой то план, при любимом Елбасы, по снижению ИЗДЕРЖЕК бизнеса, точно помню там было и про НДС - снизить его до 8 % .
Почему теперь повышают: - денег в казне не хватает????
И отовсюду ищут: НДС, штрафы, акциз на автогаз......
-
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