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≡ Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51016
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 27.01.25 - 19:36
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Адвокат Жангельды Сулейманов считает, что за повышение НДС будет платить простой народ. "Есть понятия "эффект бабочки", когда маленькое событие порождает большие последствия. А это предложение по 20% не то, что "эффект бабочки", а "эффект слона", – отметил он.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7387
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 28.01.25 - 13:02
#15
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Цитата:
Добринцофф:
то сейчас они в правительстве новый налоговый кодекс обсуждают.


Это было в прошлом году: - Президент раскритиковал этот Проект и сказал ДОРАБОТАТЬ. В новом как бы УВЕЛИЧИВАЮТ порог для перехода на НДС - так я по крайней мере слышал.
Если что на розничный переходить, там вообще хорошо, тем более если местный маслихат( наш перевёл на 3 %) ввёл 3%, то какая разница между упрощёнкой и розницей.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10218
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 13:38
#16
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Цитата:
ACROS:
Если что на розничный переходить, там вообще хорошо, тем более если местный маслихат( наш перевёл на 3 %) ввёл 3%, то какая разница между упрощёнкой и розницей

Кустанае 3% розничные В Рудном 3%, А в Затоболовке 4%, мы здесь самые богатые видимо.
Цитата:
ACROS:
Это было в прошлом году: - Президент раскритиковал этот Проект и сказал ДОРАБОТАТЬ.

Нет это уже свежая информация вот на днях они обсуждали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7387
Re: Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до...
Отправлено: 28.01.25 - 13:47
#17
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Цитата:
Добринцофф:
Кустанае 3%


В городе квартира есть - поменяйте адрес и всё - будете платить в городе 3%. по месту жительства.

Цитата:
Добринцофф:
это уже свежая информация вот


Тогда в любом случае вам выгодней, наверное, розница: - лучше ОДИН процент переплатить , нежели на НДС переходить.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1608
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 14:06
#18
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Цитата:
Добринцофф:
За перевод времени

Ты топил,чтобы мы жили против своего времени,т.е. против нашего часового пояса! Ты даже ход мыслей не можешь понять,бизнесмЕн..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6910
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 14:49
#19
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Цитата:
Сабыр:

При чём бизнес и перевод времени? Я вот тоже был против скакать туда сюда! Вообще не понимаю важность вопроса!Что тогда за Полярным кругом жить нельзя? Однако люди живут и ничего! Налоги это действительно важно, тем более, когда это касается каждого из нас, хоть и опосредованно,но касается! То ,что с таким подходом правительства будет ухудшение качества жизни населения, это младенцу понятно!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6910
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 14:50
#20
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Цитата:
Сабыр:
понять,бизнесмЕн..

И кстати как Ваша фамилия Бизнесмен, случайно не Безос или я ошибся Вы Маск?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7387
Будет отдуваться народ: эксперт о повышении ставки НДС до 20% в Казахстане
Отправлено: 28.01.25 - 17:27
#21
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Цитата:
saba:
То ,что с таким подходом правительства будет ухудшение качества жизни населения, это младенцу понятно!

Цитата:
Добринцофф:
уже свежая информация


Создаётся впечатление что у нас в Правительстве,: - Иваны не помнящие родства- при Назарбаеве, если вы помните, с каждого утюга неслось: - улучшаем бизнес-климат; поэтапное СНИЖЕНИЕ ставки НДС с 25 % кажеться в то время было ( лет ПЯТЬ в 2000-е годы я сидел на НДС - так выгодно было зерно продавать- потом ушёл).
Был же принят какой то план, при любимом Елбасы, по снижению ИЗДЕРЖЕК бизнеса, точно помню там было и про НДС - снизить его до 8 % .
Почему теперь повышают: - денег в казне не хватает????
И отовсюду ищут: НДС, штрафы, акциз на автогаз......
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