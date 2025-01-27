Отправлено: - 13:38

ACROS:

Если что на розничный переходить, там вообще хорошо, тем более если местный маслихат( наш перевёл на 3 %) ввёл 3%, то какая разница между упрощёнкой и розницей

ACROS:

Это было в прошлом году: - Президент раскритиковал этот Проект и сказал ДОРАБОТАТЬ.

Цитата:Кустанае 3% розничные В Рудном 3%, А в Затоболовке 4%, мы здесь самые богатые видимо.Цитата:Нет это уже свежая информация вот на днях они обсуждали.