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≡ "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51016
"Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" - Всему подъезду отключили газ в Костанае из-за запертых квартир. Что говорят в обслуживающей компании?
Отправлено: 28.01.25 - 14:42
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Газ отключили всем 20 квартирам первого подъезда дома № 407 по ул. Каирбекова. Как сообщила "НГ" жительница дома, сотрудники РЦКУ не смогли проверить все газовые плиты, но "аварийной ситуации нет".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43107
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 14:42
#1
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Цитата:
меня ребёнок-инвалид просит кашу, а я не могу сварить, - возмущается женщина.


Ей что, вместо того, чтоб копеечную плитку купить на время, каждый год же это, легче спалить в огне своих деток и других соседей в адском огне при взрыве газа?
Какая же это мать?
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
97
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 15:31
#2
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Технологически для проведения ТО ВДГО необходимо прекращение подачи газа в распределительную сеть. Фактически это не отключение потребителей от газоснабжения, а необходимость для оказания потребителям услуги по ТО газового оборудования. Наличие газа и ТО ВДГО одновременно вещи взаимоисключающие. После оказания этой услуги речь идёт о возобновлении подачи газа в распределительную сеть. А не об отключении. Поэтому формально потребителей не отключили от газа (что РЦКУ сделать права не имеет, не являясь поставщиком газа), а просто не возобновили подачу газа в распределительную сеть, не соответствующую требованиям НПА в сфере газоснабжения. Они же права не имеют запустить газ в сеть, не выдерживающую давления.

Хотя помнится специалисты именно этой компании в своё время боролись с утечками газа в Рудном оригинальным способом - забивали деревянные чопики в газопровод, из которого сифонило, и в результате чего вынесло от всхлопывания газовоздушной смеси окна в подъезде. Исправились и осмотрительнее стали?
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1171
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 16:19
#3
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Цитата:
показывает давление, но причину его понижения - то есть возможные утечки -

т.е. в это время все в подъезде перестали пользоваться газом?
Цитата:
манометр ставится на стояки в подъезде

хотел бы увидеть.
А по факту вся проверка заключается в том - "У вас в квартире запах газа есть?"
-Нет
-"Тогда вот тут распишитесь"
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1171
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 16:22
#4
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Цитата:
Последних "РКЦУ-Костанай" сейчас ищет с помощью объявлений и жильцов,

Ищите, например Vit в Польше или Китае,такие как он моментально от туда телепортируются в квартиру.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7383
Re: "Ребёнок-инвалид просит кашу - не могу сварить" -...
Отправлено: 28.01.25 - 17:25
#5
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- Мы заходили на квартиры, которые превращались в голубятники - брошенные 3-4 года стоят. 
Не может быть,это в конце девяностых были заброшенки,за то черные риэлтеры и нотариусы наварились подделав документы, а сейчас при дороговизне жилья просто чудо, а куда смотрят КСК и коммунальщики, последние не терпят должников,
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